En Irapuato modificarán protocolos para los policías ante detonación de explosivo

Irapuato, Guanajuato.- La detonación de un explosivo en una vivienda en la colonia Comunal Emiliano Zapata, al parecer detonada por criminales, obligará a modificar los protocolos de actuación para no poner en riesgo la integridad de los elementos de seguridad pública, afirmó el secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, Luis Ricardo Benavides Hernández.

El pasado jueves, un elemento de la Agencia de Investigación Criminal y un perito resultaron con heridas cuando fueron sorprendidos por un artefacto explosivo al realizar un operativo tras el reporte del hallazgo de bolsas y una hielera con restos humanos en un domicilio.

El secretario Luis Ricardo Benavides admitió que la detonación del explosivo es un asunto que mantiene ocupadas a las autoridades y la Secretaría de Seguridad Ciudadana local coadyuva con la Fiscalía General del Estado, por lo que se proporcionará la información que se requiera para que se obtengan avances en la investigación.

"Por supuesto que preocupa, vamos a tener que cambiar protocolos junto con las demás autoridades para que podamos trabajar en conjunto, pero nosotros somos coadyuvantes de la investigación y toda la información que requiera la Fiscalía por supuesto que nosotros vamos a proporcionarla y vamos a estar muy atento de este tipo de eventos", señaló.

Descartan terrorismo

Lorena Alfaro García, presidenta municipal de Irapuato, dijo que esto pone de manifiesto que debe reforzarse el trabajo en conjunto con las autoridades estatales y federales para poner un alto a los hechos delictivos que son generados por la disputa entre células delictivas.

"Esto nos deja muy claro que tenemos que seguir reforzando el trabajo conjunto y coordinado entre los tres órdenes de gobierno, la situación es compleja justamente por esta disputas y estos hechos delictivos que son de otro nivel que está siendo atendido por ellos", refirió.

Momento en que detona un artefacto explosivo en la puerta de la cochera de la vivienda donde dejaron un cuerpo desmembrado en calle José Zapata en la colonia El Comunal, en #Irapuato, la tarde de este jueves 28 de julio. @diegosinhue @carloszamarr @lopezobrador_ @segpublicaira pic.twitter.com/IHogMkZHgf — Gerardo Hernández (@Gerardonoticia) July 29, 2022

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Libia García, descartó que el explosivo que denotó en la escena de crimen sea un acto terrorista.

“No (se cataloga como terrorismo), yo lo que digo es que estos grupos, reitero, están ahí, tienen pugna entre ellos como grupos y organizaciones criminales y lamentablemente es que utilizan este tipo de herramientas”, dijo.

Precisó que el caso quedó en manos de la Fiscalía estatal, que definirá si es un tema de narcotráfico, así como la revelación de los detalles.

“Siempre que hay un ataque frontal a los intereses de estos criminales viene una respuesta, eso lo hemos visto, pero nosotros no vamos a bajar la guardia, vamos a seguir trabajando”, subrayó.

Se respira miedo en a Comunal

Vecinos de la colonia Comunal Emiliano Zapata continúan con temor tras la explosión en una casa durante el peritaje de la Policía Ministerial.

Los habitantes pasan y observan de lejos la casa donde ocurrieron los hechos, la cual todavía se encuentra delimitada con cintas amarillas en las puertas y cinta roja a los lados, los daños ocasionados por la explosión dejaron el inmueble completamente inutilizable.

"Nos dijeron que no nos acercaramos porque había riesgo de que colapsaran los muros, lo bueno que no hay casa de ese lado porque si no también la hubiera afectado", comentó una vecina.

La escena fue difícil de procesar para los agentes tras lo ocurrido, pues parte de los restos hallados quedaron esparcidos por todas partes, como prueba de ello quedaron los muros blancos de la cochera y una de las habitaciones completamente manchados de sangre.

