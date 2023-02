Vecinos de Los Pilares urgen predios para reconstruir viviendas

La titular de la Coordinación de Protección Civil de Cuernavaca, Rocío Guadarrama García anunció que continúan los trabajos de acercamiento con los habitantes de la colonia Los Pilares, en el poblado de Chipitlán.

Dicho acercamiento se dio con los habitantes que se encuentran en las faldas del talud del panteón La Paz (zona considerada de riesgo) para analizar si debe desalojarse o no.

La coordinadora señaló que identificaron 67 viviendas en riesgo, de las cuales, 59 fueron notificadas mientras que las ocho restantes están deshabitadas. En el área viven alrededor de 336 personas, más de 60 infantes, así como, adultos mayores y personas con alguna discapacidad física.

Debido al peligro de la zona, la coordinación externó a las familias ubicarse en algún albergue temporal o bien, buscar otro lugar para vivir. Respecto al tema, el Ayuntamiento de Cuernavaca anunció que los planes de acción se realizarán en conjunto con la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC) y Protección Civil municipal.

El Sol de Cuernavaca recorrió la zona y en su paso, vecinos (quiénes prefirieron guardar el anonimato) manifestaron no querer salir de sus viviendas y abandonar su patrimonio, por lo que, solicitaron a las autoridades municipales la donación de predios o créditos para volver a construir.

"Lo que pasa con las personas que dejan su vivienda es que los vecinos dicen que algunas ya no viven ahí y no se sabe si se fueron por lo que pasó del paredón u otro tema; y las demás familias no quieren salirse, porque no tienen donde vivir o no saben a dónde se van a ir", explicó Guadarrama García.

Las personas entrevistadas también refirieron que las autoridades se acercaron en pocas ocasiones, y no les dan una respuesta concreta, mientras tanto su destino es incierto.

El 14 de septiembre de 2022 el deslave del paredón del panteón de La Paz, cobró la vida de tres personas y la destrucción total de dos viviendas, la zona fue catalogada de alto riesgo e incluso se encuentra en ruinas.

Los vecinos compartieron que no pueden retirar el escombro, debido a la inestabilidad del suelo, tampoco pueden acceder camiones pesados para levantarlo.

Por último, compartieron que la próxima reunión entre colonos y el Ayuntamiento será el 28 de febrero, para determinar el futuro de los habitantes de Los Pilares.







