Uriel Carmona niega persecución contra Fiscalía Anticorrupción

El fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara negó que exista una persecución en contra de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), luego de que trabajadores señalaron que por dichas razones les retuvieron sus pagos.

Carmona Gándara indicó que el asunto de los colaboradores de la FECC deberá resolverse en los tribunales y reiteró que la institución es completamente independiente a la Fiscalía General del Estado (FGE).

"Ahí hay una discusión por cuanto hace a la titularidad de alguna de las posiciones en esa fiscalía, recuerden que esa fiscalía es independiente a la Fiscalía General, nosotros no tenemos ninguna injerencia en el plano administrativo ni jurídico", expresó Carmona Gándara.

Agregó que, por parte de la FGE, se comportaron con estricto respeto a la situación que se guarda en el organismo encargado de perseguir los actos de corrupción, la cual fue llevada ante los tribunales.

"Según me informan, está en tribunales. Ya hay procedimientos de amparo y administrativos donde seguramente pronto se alcanzará una solución, nosotros nos estamos portando institucionales y con respeto a las partes. No hay ninguna persecución", mencionó el titular de la FGE.

Colaboradores de la FECC se manifiestan en Cuernavaca

El miércoles 18 de octubre un grupo de trabajadores de la FECC se manifestaron de forma pacífica para señalar que, debido a las investigaciones que existen en contra de funcionarios, se les había retenido el pago a cerca de 20 de ellos, quienes incluso cuentan con amparo. Pues tras el nombramiento como fiscal anticorrupción de Isaías Rodríguez Moreno fueron despedidos, entre ellos el vicefiscal y hoy encargado de despacho Edgar Núñez Urquiza.

Uriel Carmona aclaró que la institución que representa no tiene facultades de ingerir en quién sí recibe salario o no, incluso a quien dan de alta como trabajador.

"Los salarios de las nóminas de esa fiscalía corresponde a las designaciones que hacen los propios titulares de la institución, lo que hace la fiscalía general nada más es un proceso estrictamente administrativo y si se paga o no es porque así viene ordenado de la anticorrupción, nosotros no tenemos la facultad de decir quien se le paga o no se le paga", expresó Carmona Gándara.

Finalmente, señaló que en el tema de la disputa por la titularidad de la FECC será en los tribunales donde se resuelva esta situación.

"Yo no soy el jefe del fiscal anticorrupción y ahí hay una discusión por cuanto hace a la titularidad de esa área y eso es algo que esas mismas personas que trabajan en la Fiscalía Anticorrupción han dejado en manos de los tribunales, entonces nosotros vamos a esperar a que sí se resuelva", finalizó.