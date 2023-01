Temixco, sin recursos para más policías

Temixco cuenta con menos de la mitad de elementos policiacos debido a la falta de presupuesto, reconoció el síndico Andrés Duque Tinoco. Refirió que al ser un municipio de paso, solicitaron refuerzos en tema de seguridad.

Recordó que hace unos días se contó con la presencia de la Marina y el Ejército Mexicano en los recorridos por el municipio.

"Estamos haciendo recorridos todos los días; sabemos que no es fácil, pero hay un acompañamiento del municipio de Xochitepec, que es el vecino, y podemos avanzar bastante", explicó el funcionario.

Sin embargo, afirmó que estas acciones aún son insuficientes, pues el municipio debería contar por lo menos con 500 elementos, pero hasta la fecha tienen menos de la mitad de lo requerido.

Al ser cuestionado sobre si la falta de elementos se debía a la poca participación de la ciudadanía para enlistarse a la academia policial, el síndico dijo que no: “al contrario, hay una buena respuesta por parte de los temixquenses, sin embargo, el municipio no cuenta con recursos, el presupuesto también se necesita para meter más elementos. No hemos dejado este tema, es difícil, ya que anteriormente este municipio era foco rojo", explicó.

Recordó que en 2022 se adquirieron 11 patrullas más, ya que Temixco solo contaba con ocho, por lo que ahora tienen un parque vehicular de 19 automóviles.







