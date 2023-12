Activistas piden apoyo para Héctor, joven baleado por un policía

Sin justicia aún para Héctor G., joven skater baleado en la zona de Civac del municipio de Jiutepec por un elemento de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), quien ya no podrá caminar.

Ahora los integrantes de la organización “Tribus Urbanas” llevarán a cabo la recolección de fondos para apoyar a la familia de la víctima, pues son de escasos recursos.

Así lo externó en entrevista con El Sol de Cuernavaca René Bello González, vocero de dicha organización, quien informó que la familia de Héctor no cuenta con los recursos económicos para cubrir los gastos de los medicamentos del tratamiento del joven, que recibió un impacto de bala en la espalda.

Por lo cual, el activista informó que el día 4 de enero de 2024, de 11:00 a 16:30 horas, en el Skatepark Venus Civac se van a recaudar despensas para apoyar a la familia.

¿Qué le ocurrió a Héctor?

La vida de Héctor cambió drásticamente la noche del viernes 7 de julio de 2022, pues fue sorprendido por la policía cuando se encontraba en el referido parque de patinaje junto con otros amigos.

De manera preliminar se informó que el joven habría sido confundido con un asaltante de la zona, por lo cual, los oficiales abrieron fuego en su contra y lo lesionaron en la espalda.

Sin embargo, a punto de cumplirse medio año del hecho, aún no ha habido justicia para la víctima, quien, derivado del impacto.

“Lamentamos la situación que vive nuestro compañero y amigo Héctor, joven al que le dispararon por la espalda. El responsable fue un policía de la CES. Entonces, lo que hoy nosotros exigimos es justicia para nuestro amigo. Lamentamos la situación de las autoridades que no han hecho su trabajo en este caso”, manifestó.

Dijo que a pesar de que existe una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), el caso sigue estancado y el agente estatal continúa libre.

“La Fiscalía Anticorrupción ha dejado que el policía esté en libertad, ha dejado el caso y no solamente esta institución, sino que otras autoridades que les corresponde han hecho caso omiso del hecho”, agregó.

Además, las autoridades se aprovechan de que la madre del joven no sabe leer ni escribir.

Actividades a favor de Héctor

El 8 de enero llevarán a cabo eventos de música urbana en el mismo parque de patinaje y lo recaudado será donado.

“La familia se ha encontrado en una situación económica terrible porque no cuentan con el dinero para los medicamentos, las autoridades no los están apoyando como debería ser. La señora no sabe leer ni escribir y algunas autoridades se aprovechan de la situación”, puntualizó.