Sismo en Michoacán despierta a morelenses

Un sismo con magnitud 6.9 se registró a las 01:16 horas de este 22 de septiembre con epicentro en Coalcoman, Michoacán.

En Morelos, el movimiento sí fue perceptible, pero no hay reporte de afectaciones.

Las autoridades activaron el protocolo de revisión a través de Protección Civil. En su cuenta de Twitter, el gobernador Cuauhtémoc Blanco señaló que los municipios no han reportado ningún daño.

"Tras el sismo registrado esta madrugada en Michoacán, se estableció comunicación con los municipios del estado, los cuales hasta el momento no reportan afectaciones."

En Jojutla, el alcalde Juan Ángel Flores, informó que el C2 reportó que el municipio estaba tranquilo tras el movimiento. Jojutla fue uno de los municipios más afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.





Los reportes oficiales señalan que el movimiento es una réplica del sismo de magnitud 7.7 registrado el pasado 19 de septiembre en el mismo lugar, el cual también se percibió en el territorio morelense.

Fuerte lluvia en territorio morelense

La fuerte lluvia que se registró durante la tarde-noche empeoró la percepción del sismo entre los morelenses, ya que se encontraron en la disyuntiva de salir de sus viviendas o bien exponerse bajo la fuerte lluvia.

"Si salgo me mojo y si me quedo, se me puede caer la casa", compartió Karla Carmona en Facebook.

El pronóstico meteorológico mantiene su previsión de lluvia durante las próximas horas.







