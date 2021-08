Bikers, entre el luto y la reflexión

Cientos de motociclistas rodaron desde la Ciudad de México, hasta el poblado de Tres Marías en Huitzilac, Morelos, en memoria de las dos mujeres y cuatro hombres que fallecieron en el kilómetro 51 de la autopista México-Cuernavaca en un accidente múltiple la mañana del pasado 15 de agosto.

Todo inició alrededor de las 10:30 horas cuando los bikers, de diferentes grupos de motociclismo, comenzaron a hacer largas filas en la caseta de Tlalpan con el objetivo de cruzar y concentrarse en ese punto para después partir a las 11:00 hacia el sur.

La caravana llegó a Morelos media hora después escoltada por personal de la Guardia Nacional y avanzó hasta el tianguis de comida, sin hacer paradas.

Sin embargo, quienes sí se detuvieron fueron familiares y amigos de Juan “N” y Anny Jael “N”, jóvenes víctimas de aquel accidente. Estas personas se orillaron exactamente en el lugar en donde ambos se impactaron contra una camioneta y fallecieron.

Ahí, en el muro de contención del carril de baja colocaron dos cruces con los nombres de ambos muchachos y la frase “nunca los olvidaremos”.

#Ahora | Amigos y familiares colocan cruces en memoria de Anny y Juan, pareja que murió en el último accidente del múltiple ocurrido en el kilómetro 51 de la autopista México-Cuernavaca.



Información e imagen: Javier Omaña

👉 https://t.co/bJRLrpsqtk pic.twitter.com/AAYyY3PYVe — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) August 22, 2021





“La verdad al pasar por el lugar me sentí muy mal, yo fui a dejar la cruz de mi hija y la verdad no tengo palabras para expresarlo y siento mucho dolor. Venimos a la misa que le hacen a los caídos y estamos agradecidos con las personas que nos acompañaron”, dijo Israel Yáñez Martínez, padre de Anny quien llegó hasta Tres Marías en un automóvil acompañado de sus familiares.

El padre de Anny, una de los motociclistas fallecidos el pasado domingo, aseguró haber recibido malos tratos del personal de la Fiscalía General del Estado.



Información e imagen: Javier Omañahttps://t.co/XW1uzpGClF pic.twitter.com/v9CkX54Xxk — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) August 22, 2021





Más tarde continuaron su camino hasta la carretera México-Cuernavaca para alcanzar a todos los participantes de la caravana quienes ya se habían dispersado entres los comercios de esa zona.





Falta mucha cultura entre motociclistas

El organizador de esta rodada fue Fabián Lobato Morales, presidente del moto club “Raptor XZ”, quien mencionó que aun falta mucha cultura entre los motociclistas para respetar todas las reglas de vialidad, así como entre los automovilistas para respetar a los conductores de dos ruedas.

“El objetivo es hacer conciencia sobre el uso de las motocicletas, porque vivimos en un mundo donde cualquier persona puede adquirir una moto pero no saben la responsabilidad que esto conlleva. No saben que no solo la vida del piloto está en sus manos sino la de los demás”.





#TresMarías | Fabián Lobato Morales, presidente del club de biker “Raptor XZ”, organizó la rodada.

Mencionó que el objetivo es hacer conciencia sobre el uso de este vehículo en autopistas y carreteras del país.

Información e imagen: Javier Omañahttps://t.co/XW1uzpGClF pic.twitter.com/ujxeO0SEYL — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) August 22, 2021





Destacó que esta caravana también tuvo la intención de llamar la atención de los automovilistas y choferes de vehículos de carga para generar conciencia vial.

“Lamentablemente en nuestra comunidad existen varias discrepancias por cuanto al uso de equipo de protección, por lo que pedimos a todos los motociclistas que por favor se concienticen y que realmente se use equipo de protección completo”.

Dijo que en esta rodada participaron grupos de Tlaxcala, San Luis Potosí, Ciudad de México, Estado de México y Querétaro.

Ceremonia religiosa dentro de un bar

La ceremonia religiosa que fue organizada por un grupo de comerciantes de comida dentro del poblado de Tres Marías, se llevó a cabo en el bar “El que te dije” que se encuentra a unas cuadras del auditorio de esta localidad.

Entre mesas y sillas, una madre oficio unas palabras para recordar a las seis víctimas de ese accidente mientras en los alrededores otros bikers ya se encontraban conviviendo entre ellos. El acto duró solo algunos minutos.





Así se celebra el servicio religioso en #TresMarías en memoria de los #motociclistas que murieron el pasado domingo en la México-Cuernavaca



Información e imagen: Froylán Trujillohttps://t.co/XW1uzpGClF pic.twitter.com/speYOLfCdc — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) August 22, 2021

Las causas del accidente

A una semana del lamentable accidente, hasta el momento los familiares de las v{intimas no han recibido información por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, para saber cuáles fueron las causas del accidente registrado esa mañana.

“La Fiscalía no nos ha dicho nada, pero además ya no queremos saber nada de ellos tampoco porque la verdad se portaron groseros en la Fiscalía y no hubo ni quien nos atendiera. Tuvieron que pasar 24 horas después del accidente”, dijo Israel Yáñez.

Mientras tanto, Fabián Lobato, pidió que se realicen las acciones necesarias para dar con el o los responsables de este accidente, pues algunos videos de ciudadanos apuntan a que el responsable fue el conductor de un automóvil quien iba en supuesto estado de ebriedad.

Seguridad Accidentes causan luto en la comunidad biker

No hay escarmiento

En contraste a esta rodada, sobre la autopista México-Cuernavaca un sin fin de motociclistas siguió acelerando a grandes velocidades en dirección al sur, es decir, en decenio de esa vialidad.

En varias ocasiones los Guardias Nacionales que estuvieron durante el recorrido de la rodada, hicieron señas a los motociclistas que iban hacia otros destinos, pues algunos rebasan los cien kilómetros por hora.

Hubo quienes rebasaban entre carriles y por la derecha sabiendo que esto podía provocar un accidente. Eran pocos los que circulaban a velocidad moderada.





#TresMarías | En el kilómetro 47 elementos de policía Morelos instalaron un retén para los motociclistas que por ahí circulan.

📸 Froylán Trujillohttps://t.co/XW1uzpp1u7 pic.twitter.com/oHpxk80zba — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) August 22, 2021