Se han registrado 20 accidentes en motocicletas en Cuautla este mes

La comunidad biker de Cuautla informó que realizará una campaña de concientización entre motociclistas para hacer uso del equipo adecuado, así como a respetar los límites de velocidad, esto luego del accidente suscitado el pasado fin de semana en la autopista México-Cuernavaca en el que perdieran la vida seis personas.

Desconocimiento, despreocupación, falta de conciencia, así como también fallas en el pavimento y sobre todo la evasión de las normas de tránsito son algunas de las causas que generan los accidentes de motocicleta.

Sin embargo, pese a la gravedad de estos siniestros, las medidas de protección y prevención no son aplicables por parte de los conductores, medidas básicas como el uso del casco y botas de seguridad.

De acuerdo con líderes de motoclubes, el punto principal que se necesita a la hora de manejar una moto, ya sea pequeña o de gran tamaño, es el de generar conciencia y utilizar el casco y las botas, y conciencia en el hecho de adoptar una cultura del autocuidado, de respetar los límites de velocidad, de no manejar distraídos ni bajo las influencias del alcohol o drogas, y el revisar sus unidades periódicamente.

Fernando Ceballos Sánchez, organizador de eventos biker en Cuautla, señaló que han iniciado una campaña de concientización entre motociclistas derivado de los recientes hechos que dejaron como saldo seis personas sin vida.

Pero también, porque reconoció que tan solo en el municipio de Cuautla se han presentado al menos 20 accidentes de motocicleta en lo que va del mes.

"Es necesario hacer esa conciencia, de que debemos de saber bien lo que se puede hacer y lo que no; a veces nos encontramos que la cilindrada de la moto no es para manejarla en este tipo de autopista, o el casco no está certificado".

Fernando Ceballos dijo que en esta temporada de lluvias es cuando se debe de tener más cuidado ya que los accidentes aumentan, por lo que se debe de tener mayor precaución a la hora de conducir este tipo de vehículos.