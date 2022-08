Ayuntamiento de Axochiapan cierra la puerta a regidor de Movimiento Ciudadano

José Guadalupe Benítez Pliego, regidor por Movimiento Ciudadano denunció que luego de que concluyó su licencia para ausentarse del cargo, el ayuntamiento de Axochiapan se ha negado a reinstalarlo, a pesar que existe una sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEE) en la que falló a su favor.

El regidor ha solicitado se sancione a los integrantes del Ayuntamiento, por el incumplimiento de dicha sentencia dictada el pasado diecinueve de julio, ya que en la misma se fijó un plazo de veinticuatro horas para su reinstalación como integrante del Cabildo.

“Estamos solicitando al Tribunal Electoral que sancione a los integrantes del Ayuntamiento, al incumplir la sentencia de la autoridad electoral en el Estado”, detalló.

Benítez Pliego explicó que desde la fecha en que el tribunal falló a su favor, el Cabildo no ha retomado el tema y no se ha emitido el acuerdo para reinstalarlo en sus funciones de regidor, por lo que en tanto esto no suceda no puede desempeñar dicho cargo.

Acusó que el alcalde, al no atender lo dictaminado por el TEE sigue violentando sus derechos políticos electorales por la cual, informó que ya se presentó un nuevo recurso ante la autoridad electoral, para que se sancione a los integrantes del Ayuntamiento y de continuar con la negativa se inscriba en la lista de personas sancionadas con consecuencias en próximos procesos electorales.