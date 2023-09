Reconoce comisionado de Seguridad aumento de violencia en Morelos

El comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros reconoció que se incrementaron los hechos delictivos en la entidad en 2023. Agosto fue el mes más violento en lo que va del año, con 163 homicidios dolosos.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hasta el mes de agosto, reporta 820 muertes violentas, con un promedio de entre siete y nueve asesinatos diarios, mencionó el jefe policiaco estatal.

"Había habido siete, ocho hasta nueve ejecuciones diarias y ahorita ya volvió a bajar a tres o dos”, externó.

Destacó que los municipios más violentos son:

Cuernavaca

Cuautla

Y recientemente Emiliano Zapata

Por lo que solicitaron el apoyo de la federación mediante acciones para formar conciencia en los jóvenes y que se alejen de las actividades delictivas a través de proyectos sociales.

Atribuyó el incremento de crímenes al inicio del proceso electoral, pues, Ortiz Guarneros dijo: "Grupos criminales buscan financiar campañas el próximo año. Hemos tenido un incremento del 30 por ciento con respecto al año pasado".

Falta Carmona a la Mesa de Seguridad

Este jueves 28 de septiembre el fiscal general, Uriel Carmona Gándara no acudió a la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, señaló el comisionado de Seguridad en Morelos, quien, dijo, el fiscal no es un miembro permanente y sólo está como invitado, por lo que puede decidir si acudir o no.

“Él es un invitado permanente, no forma parte de la mesa, cuando tú eres invitado aceptas o no aceptas la invitación”, manifestó.

Sin embargo, reconoció que su presencia es importante para la atención de temas puntuales en casos de procuración de justicia que siguen pendientes en la entidad.