Posponen audiencia para analizar acuerdo sobre Graco

Se pospuso la audiencia en la cual se resolvería si se admite o se rechaza el acuerdo de no ejercicio de la acción penal en contra del exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, mismo que fue dictado a favor del político por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

En una breve audiencia celebrada en los juzgados de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya en Xochitepec, la jueza especializada de control Alejandra Trejo Reséndiz resolvió como próxima fecha para tocar este tema el día lunes 11 de septiembre.

Lo anterior debido a que la Fiscalía Anticorrupción no notificó sobre este acuerdo al abogado de Ramírez Garrido Abreu, el litigante Juan Gabriel Vargas Téllez.

Este asunto forma parte de la denuncia que interpuso el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM) en contra del exmandatario por el delito de ejercicio abusivo de funciones.

Dicho caso data desde el año 2021 y hasta la fecha no ha sido resuelta esta situación, pues cabe señalar que a unos días de terminar su administración al frente del Ejecutivo Estatal, Graco Ramírez solicitó un crédito por hasta 600 mil pesos para adquirir una camioneta mismo que le fue concedido.





La Fiscalía Anticorrupción dictó un acuerdo a favor del ex jefe del Ejecutivo estatal en el que resolvieron que no había un delito el cual perseguir. Sin embargo, de nueva cuenta los asesores jurídicos del Instituto se acercaron a la justicia morelense para inconformarse mediante una queja ante el juez de control.

Es así que, luego de que se dio a conocer que la defensa no tenía conocimiento de dicho acuerdo, la jueza Trejo Reséndiz resolvió que la audiencia se pospondría para la siguiente semana en la cual se resolverá si existe o no los elementos suficientes para considerar si es que hubo o no delito que perseguir y que Graco Ramírez comparezca ante la justicia morelense.

Cabe señalar que recientemente el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo informó que se tienen cerca de 60 denuncias en contra de la administración anterior.