Policía de Cuernavaca no entrará a Ocotepec para evitar conflictos

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado mencionó que la protección en la zona norte corresponde directamente a la ronda del poblado, quienes se rigen por sus usos y costumbres, por ello, las autoridades municipales no intervendrán en su forma de salvaguardar a los pobladores.

Refirió que como autoridades municipales no entrarán a los poblados que cuentan con un sistema de seguridad para evitar conflictos: "No vamos a entrar. Hacerlo significa generar un conflicto, insisto, sí ellos ya tienen más o menos establecido un control, y hay respeto de la población hacía sus comandantes, me parece mejor preservar eso a generar otro conflicto".

El edil refirió que la comunidad de Ocotepec aprendió a tener control y seguridad a través de sus mismos vecinos, actividad que lleva practicándose desde hace más de medio siglo, por lo que si la población lo requiere, continuará de la misma forma.

Señaló que los hechos que se suscitaron el fin de semana, donde elementos de las fuerzas armadas de México arremetieron contra algunos pobladores, son sumamente delicados.

Al ser cuestionado sobre ¿Cuál será entonces la postura de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano? Uriótegui Salgado mencionó que continuará abierta a las solicitudes de ayuda, ya que en diversas ocasiones buscaron el diálogo para realizar trabajos coordinados.

"En varias ocasiones le hemos propuesto a la comunidad de Ocotepec hacer no sólo rondines, sino también darles capacitación en derechos humanos, en el uso de la fuerza pública y en el manejo de armas, que les permite también poder incorporarlos a la policía formal y dedicarlos exclusivamente a Ocotepec, pero no ha habido una respuesta", expuso el munícipe.

Ante el hecho de que la policía municipal u otro tipo de autoridad no pueda acceder al poblado sin previa autorización, el alcalde fue cuestionado sobre si esto podría generar delitos, ocupando la zona norte como punto de huida o en su defecto que los mismos pobladores rebasen la ley fungiendo como autoridades máximas, incluso en las cuestiones administrativas, a lo que respondió que hasta el momento las pocas ocasiones que hubo conflictos de esta naturaleza, llegaron a acuerdos.

"Puede darse, sin embargo, hasta este momento no lo hemos visto así, las pocas ocasiones en que han tenido conflicto, lo ha resuelto la propia gente que está en la comandancia de Ocotepec", explicó Urióstegui Salgado.