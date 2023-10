Sede Morelos del Poder Judicial Federal atrae casos de Guerrero por emergencia

Trabajadores del Poder Judicial Federal en el estado de Morelos regresaron a sus actividades después de estar en paro laboral por casi dos semanas para exigir que no desaparezcan trece fideicomisos de la institución de justicia, pues reclaman afectaciones directas a sus derechos adquiridos por todos los años de servicio.

La mañana de este lunes 30 de octubre, las y los colaboradores de la institución federal de justicia realizaron un pronunciamiento que fue encabezado por Deyanira Martínez Contreras, secretaria de Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Poder Judicial.

Martínez Contreras indicó que fueron diversas las razones para levantar el paro, una de las más destacadas fue la emergencia que atañe al Estado de Guerrero tras el paso del huracán Otis, pues se convertirán en auxiliares para recibir los asuntos de impartición de justicia de la entidad.

“El tema del huracán Otis que ha arrasado Acapulco, que es nuestro circuito más cercano y ya tenemos noticias de que nos vamos a convertir en tribunales y juzgados que auxilien en apoyo a la impartición de justicia de ese estado”, expresó Martínez Contreras.

También informó que solicitaron certeza al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) respecto e a que no habrá repercusiones laborales por manifestarse y unirse al paro nacional, sin embargo, señaló que no recibieron respuesta por lo cual decidieron regresar a sus áreas de trabajo.

“Presentamos un escrito al Consejo de la Judicatura del cual no hemos obtenido respuesta y ante la posibilidad de no tener la certeza y de no tener la protección por parte del Consejo que pueda tener una afectación a nuestros representados y a nosotros mismos entonces es una situación que hay que tomar con mesura”.

La secretaria de Tercer Tribunal Colegiado indicó que el camino a seguir ahora, una vez que se publicó el decreto de extensión de los fideicomisos en el Diario Oficial de la Federación (DOF,) será el interponer amparos de los cuales se decidirá si serán colectivos o cada trabajador con base en su situación decidirá cómo prosigue.

“Si al publicarse ya las reformas que se dieron la semana pasada y esa ahora será la postura, desde nuestra trinchera empezar con la defensa jurídica, preparar nuestros amparos, ver cómo podemos apoyar a las diferentes categorías de nuestros compañeros”.

Uno a uno las y los trabajadores del Poder Judicial en Morelos ingresaron a la sede de la colonia Del Lago de Cuernavaca, luego de haber realizado diversas movilizaciones durante las últimas dos semanas.





