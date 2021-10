Padres en alerta por los video juegos en línea

En días pasados se dio a conocer que al menos cinco menores de edad que habrían sido secuestrados tras haber hecho contacto con delincuentes a través de un grupo de WhatsApp gracias al juego Free Fire, fueron rescatados por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en el municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. Derivado de ello, autoridades ha activado las alertas y están emitiendo recomendaciones para evitar que a través de los videojuegos los niños puedan ser víctimas de un delito.

Luis Felipe Ríos Reyes informó que hasta el momento en Cuautla no se han tenido reporte de menores que hayan sido víctimas de algún delito derivado del uso de videojuegos en línea, sin embargo, se mantendrán al pendiente sobre este tema. "No se han reportado casos, pero para evitar que se llegue a presentar uno haremos una campaña de información dirigida a los padres de familia y a los menores para que estén prevenidos y no caigan en las manos de los delincuentes".

Dijo que es muy común que en este tipo de juegos en línea gente adulta se haga pasar por adolescentes o jóvenes para ganarse la confianza de los más chicos y engañarlos para que se queden de ver en algún lugar, ya sea porque les dicen que les regalarán algo relacionado con el juego, o que simplemente los quieren conocer, pero la mayoría de las veces se trata de una trampa para cometer un delito en su contra.

De acuerdo con la información que ha circulado a nivel nacional, el modo de operar de los delincuentes es que un niño hace la invitación a otros para jugar a través del grupo de WhatsApp el juego de Free Fire y cuando ya están todos juntos en el lugar acordado les quitan sus celulares y los suben un vehículo.

La dirección de Prevención del Delito recomendó a los padres de familia hablar con sus hijos para informarles en qué consisten estos juegos y cuáles son sus consecuencias.

Otra recomendación es que como padre se debería saber en cuántas redes sociales está registrado su hijo; además de utilizar el control parental a través del cual se tienen la posibilidad de controlar y monitorear lo que se hace o se busca en internet y de esa manera también se puede bloquear el acceso a ciertas direcciones y contenidos.

Ante cualquier situación que ponga en riesgo a sus hijos o a cualquier otro miembro de la familia, la dirección municipal recomienda denunciarlo.

"Lo principal es que los padres de familia estén pendiente de sus hijos, que siempre sepan que están jugando, con quien o quienes está hablando y sobre todo, hablar con ellos sobre los riesgos a los que se pueden enfrentar".