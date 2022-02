¡No guardes el abrigo! La temporada invernal no concluye

Apenas nos encontramos a la mitad del total de frentes fríos que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstico para la presente temporada invernal, aunque las autoridades estiman que las temperaturas más bajas ya pasaron.

En total son 56 los fenómenos climáticos que han estado enfriando al territorio nacional y el último que ingresó, el número 28, bajó los termómetros considerablemente en la mayor parte del territorio.

Para Morelos este frente provocó cielo nublado y descenso en la temperatura, así lo informó el coordinador estatal de Protección Civil (PC), Enrique Clement Gallardo.

“Tendremos inclusive lluvias aisladas en Morelos, dentro de la zona norte sobre todo y tendremos baja de temperatura sobre todo durante la noche. Vamos a la mitad prácticamente; los frentes fríos más fuertes en ocasiones son en enero y febrero y se extienden en ocasiones hasta marzo y abrí generando lluvias aisladas, aunque algunos no llegan hasta nuestro estado”, mencionó.

Enrique explicó que hasta el momento la temperatura más baja que alcanzó la entidad en esta temporada de invierno fue de un grado centígrado que tuvo lugar en la comunidad de Fierro del Toro, municipio de Huitzilac, durante el pasado mes de diciembre.

“Creemos que la temperatura ya no van a descender a menos de un grado, aunque no es un hecho y esperaremos las condiciones en las que siga el clima, ya que no se descarta que pudiera venir un frente frío más severo que pudiera bajar más las temperaturas”, mencionó.

En Morelos no se han reportado incidentes como muertes o accidentes generados por el frío como ha sucedido en otros estados del país. El SMN pronostica para este miércoles la masa de aire frío tendrá un comportamiento estacionario sobre la Península de Yucatán y el sureste de la República Mexicana.

Esto ocasionará chubascos en esas regiones y “la masa de aire frío empezará a modificar sus características térmicas, permitiendo un ascenso de las temperaturas vespertinas en la mayor parte del territorio nacional; sin embargo, se mantendrá viento de componente norte con rachas de 70 a 80 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec con oleaje de 2 a 4 metros en el golfo”, detalló el SMN.

Se estima que “el ambiente frío a muy frío con heladas en zonas altas durante la mañana sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como bancos de niebla en zonas del noreste, centro, oriente y sureste del país”, destacó el mismo Servicio.















