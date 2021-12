El frío congela los Altos de Morelos

Rogelia Sánchez Martínez vive con su mamá en una casa con techo de lámina en la comunidad de San Pedro Tlalmimilulpan en el municipio de Tetela del Volcán, cada invierno tiene que cubrir parte de su vivienda con plásticos para que las bajas temperaturas no penetren tanto, y aunque ya están acostumbradas, eso no quita que sufran por la falta de cobijas.

En la región de los Altos de Morelos se ubica el municipio de Tetela del Volcán, en donde durante la temporada templada que es del 25 de marzo al 1 de junio, la temperatura máxima promedio es de 26° centígrados y la mínima de 13°.

Pero la temporada fresca que comienza desde el 29 de noviembre al 4 de febrero, la temperatura mínima promedio es de 6° centígrados y la máxima de 21° centígrados

Sin embargo, Tetela del Volcán ha registrado temperaturas de menos cero grados centígrados que han generado que la gente tenga que trasladarse a los albergues que se habilitan durante la temporada invernal.

Son alrededor de ocho los municipios del Estado de Morelos que presentan mayor riesgo por las bajas temperaturas, entre los que se encuentran Ocuituco, Tetela del Volcán, Tepoztlán, Huitzilac y Tlalnepantla.

De acuerdo con el coordinador Estatal de Protección Civil (PC) en Morelos, Enrique Clement Gallardo, en total serán 56 los frentes fríos que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para la temporada invernal 2021-2022.

Asimismo, al inicio de la temporada de frentes fríos, se informó que se esperan temperaturas por debajo de los cero grados, principalmente en la zona norte o Altos de Morelos, y aunque hasta el momento el clima ha estado tranquilo, se espera que para el mes de enero se registren las temperaturas más bajas.

El termómetro marcaba 11 grados centígrados el jueves 9 de diciembre, eran las ocho de la mañana y Rogelia Sánchez ya estaba prendiendo la leña para calentar el agua y preparar el desayuno. Su cocina hecha de madera está cubierta de plástico para que no entre el frío, pues dice que es ahí donde pasan la mayor parte del tiempo.

"Mi mamá ya es muy mayor y está enferma, no puede caminar se lastimó la cadera, y por eso sufre mucho cuando bajan las temperaturas, yo también estoy enferma y con el frío más se me complica, por eso tratamos de mantenernos calientes, aunque lo que tenemos no es suficiente".

San Pedro Tlalmimilulpan es una de las comunidad más alejadas a la cabecera municipal, en sus calles se puede ver a los niños con sus gorros, chamarras y cuando hace mucho frío hasta con guantes, pero en un día normal, lo que para la gente que vive en zona templada pudiera ser un día muy frío, para ellos es algo normal, por lo que ni siquiera usan suéter.

Ricardo Pérez cada año sube al monte para cortar leña / Gude Servín | El Sol de Cuautla

"Ya estamos acostumbrados, ya nos aclimatamos. Siempre que llega esta temporada lo único que hacemos es abrigarnos bien y calentarnos con la leña, así es aquí, el frío ya es parte de nosotros, contrario a cuando bajamos por ejemplo a Cuautla, ahí no aguantamos el calor, ya nos queremos regresar", dijo Ricardo Pérez quien cada año sube al monte para cortar grandes cantidades de leña que le alcanzan para al menos ocho meses, "la usamos para cocinar principalmente, para prender fogatas y calentarnos, nos ahorramos mucho dinero".

Otro caso es el de la señora Alba Reyes Yáñez, cuya casa está ubicada en la cabecera municipal de Tetela del Volcán, construida con adobe y cubierta de láminas de asbesto y de cartón, sin embargo, asegura que pese a lo que se pensaría su casa no es fría, "a lo mejor por toda la gente que vive aquí, somos nueve, o porque es de adobe, pero no sufrimos mucho por ello, aun cuando hemos soportado temperaturas de menos cinco grados".

Doña Alba cuenta que cada año se preparan para esta temporada, ya que no reciben apoyo de ninguna autoridad.

En la parte más alta de la región se ubica el municipio indígena de Hueyapan, en donde los pobladores para protegerse del frío se abrigan con prendas de lana, las cuales en algunos casos son confeccionadas por ellos mismos, como los rebozos y gabanes que son verdaderas piezas artesanales.

Sin embargo, pese a que cada año se anuncia con bombo y platillo la entrega de apoyo de cobertores a personas de la tercera edad, principalmente, a fin de proteger y cuidar su salud ante las bajas temperaturas que se registran en la entidad, los mismos pobladores aseguran nunca haber recibido nada.

"Dicen que regalan cobijas, pero nunca nos han dado nada a nosotros y es lo que más falta nos hacen, las que tenemos no nos son suficientes para protegernos del frío, sobre todo por las noches", dijo Rogelia Sánchez.

Por su parte, la señora Alba Reyes contó que a pesar de que vive con su familia en la cabecera municipal nunca se han visto beneficiados con estos apoyos, "solo son palabras, pero en los hechos nada, mejor nosotros las compramos".

Aunque el frío puede llegar a calar los huesos, los mismos habitantes de la región de los Altos de Morelos han señalado que al interior de sus hogares no prenden anafres, pues se sabe de los riesgo que generan.

"Por los gases nos podemos asfixiar, por eso dentro de nuestras casas no prendemos, todo es afuera, pues sabemos de casos donde personas han muerto por esta situación", dijo Ricardo Pérez.

Entre las medidas que se deben de tomar para hacer frente a la temporada de fríos, están el abrigarse bien, no exponerse a los cambios bruscos de temperatura e incrementar el consumo de verduras y frutas ricas en vitamina A y C.

Asimismo, es importante verificar el correcto funcionamiento de los calentadores, los cuales no deben de permanecer prendidos durante la noche; no cubrir con demasiadas cobijas a los bebés pues podrían ahogarse; evitar además la quema de leña o uso de braseros en habitaciones cerradas y mantener ventilación adecuada en el hogar.