No dejaré de buscar a mi hija: Angélica Rodríguez

Angélica Rodríguez Monroy, madre de Viridiana Morales Rodríguez, desaparecida desde hace nueve años, pidió a las autoridades encargadas de la búsqueda y localización de víctimas que no dejen de buscar a su hija ,y frente al memorial de las víctimas ubicado en Palacio de Gobierno lanzó un mensaje que conmovió a los presentes.

Lamentó que a nueve años, siga sin saber el destino de su hija, sin recibir las noticias; “siempre siento tu presencia para levantarme día a día, sabes, así como me enseñaste a ser mamá, también por ti me enseñé a ser fuerte, a luchar y seguir adelante a pesar de las tantas adversidades”, expuso.

Frente a las imágenes de cientos de personas desaparecidas o víctimas de la violencia, Angélica Rodríguez señaló que duele no poder ver a su hija, abrazarla o saber de ella; “porque no llamas, te están amenazando, estas incomunicado, esos y tantos pensamientos vienen a mi mente, pero no tengo la respuesta a estas preguntas, y después de nueve largos años, aún sigo con las mismas incógnitas”.

Emocionada por cada una de sus palabras, dijo que como ser humano no se puede explicar cómo puede haber personas que se atreven a tomar la vida de alguien más y robar sus planes, proyectos de vida y sueños con sus ilusiones.

Incluso se preguntó por qué precisamente a su hija, una duda que, confió, le ha estado atormentando todos estos años, al grado de no creer en nada ni en nadie. Porque al desaparecer su hija, el autor de ese crimen se llevó “toda mi vida, mis planes y proyectos, los míos y los de toda tu familia que vive con el corazón roto, esperando su regreso”.

La madre de Viridiana Morales, acompañado por otros familiares e integrantes del colectivo, recordó que ante la ausencia de hija, ha tenido que ir aprendiendo leyes, ciencias forenses y psicología, localización, mapeo, documentación y muchas cosas más, que aunque no quería las autoridades ante su omisión la obligaron a tener incluso que modificar su tono de voz con el fin de gritar el nombre de su hija y de otros desaparecidos cuyos familiares siguen en la misma situación mientras pasan los años.

Adelantó que a pesar de todo no desistirá y hasta el último momento seguirá en su búsqueda, así como en otras personas que se desconocen su destino, “sobre todo pido a Dios que me de fuerza y tolerancia para seguir luchando contra la impunidad y la corrupción, así como la insensibilidad de las autoridades que nos gobiernan y que deben procurarnos la seguridad. Duele en el alma la indiferencia de una sociedad que lo normaliza. Te amo y no he dejado de buscarte”.