Alerta de Violencia de Género: 6 años sin resultados en Morelos

A seis años de que en Morelos se decretara la Alerta de Violencia de Género (AVG) como un “mecanismo de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida”, las evidencias muestran que no ha tenido los resultados deseados; hasta el mes de junio pasado, el estado ocupaba el primer lugar nacional en feminicidios, con base en la información proporcionada por la secretaría de seguridad pública a nivel nacional, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

La AVG como se le conoce, fue decretada en ocho municipios de Morelos: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec, el 10 de agosto del año 2015.

En Morelos, la AVG fue solicitada por la sociedad civil organizada. El 27 de mayo de 2014, en representación de la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos, Juliana García Quintanilla, José Martínez Cruz, Paloma Estrada Muñoz y Marco Aurelio Apodaca, presentaron ante la secretaría ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres una solicitud de declaratoria de la AVG para el Estado de Morelos.

Entrevistada al respecto, Juliana García Quintanilla es enfática al recordarnos en primer lugar que la Alerta de Violencia fue una solicitud planteada efectivamente desde la sociedad civil organizada en el Estado para todo el Estado de Morelos, aunque al final solo se definió para un número específico de municipios.

A seis años de distancia, Juliana García cuestiona que siga sin comprenderse por todas las áreas involucradas, el papel que le toca a cada uno para hacer frente a la violencia feminicida que sigue presente en Morelos.

Su primera conclusión es que en este momento no hay elementos que permitan hablar de una vida libre de violencia para las mujeres en Morelos.

“Es lamentable que las medidas de emergencia no estén haciendo reaccionar a las diferentes instancias que trabajan de manera muy lenta y discontinua, lo que permite que no haya respuesta institucional para atender los indicadores de cumplimiento de las acciones que fueron mandadas desde el ámbito federal para la Alerta de Violencia de Género”, expone.

Cuestiona que a lo largo de estos años de manera recurrente se culpe a los municipios por no atender la AVG, aunque en realidad es el Estado el que tiene la obligación de atender las recomendaciones emitidas y crear programas de capacitación, y de profesionalización permanente dirigidos a los servidores públicos encargadas de atender, de prevenir y de dar atención que permita demostrar que hay una educación distinta e incluyente para investigar pero sobre todo, para sancionar la violencia en contra de las mujeres.

Juliana García se pronunció por sancionar a los funcionarios que están incumpliendo con su labor, iniciarles una investigación e incluso separarlos de las áreas de trabajo que no están atendiendo.

El 17 de noviembre de 2014, el gobierno del estado de Morelos aceptó las conclusiones y propuestas realizadas por el Grupo de Trabajo en el “Informe de Grupo de Trabajo Conformado para Atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de Morelos”. El gobierno trabajó en la implementación de las propuestas y conclusiones en el plazo de seis meses establecido, y el 24 de marzo de 2015 cumplió en tiempo y forma con el envío a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) del informe (GSE/0039/2015) sobre cumplimiento de las propuestas y conclusiones contenidas en el informe de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Morelos”.

Fue así como el 10 de agosto de 2015, de conformidad con el artículo 38 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se hizo de conocimiento del gobernador constitucional del Estado de Morelos (Graco Ramírez Garrido), la Declaratoria de Procedencia respecto a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el estado de Morelos (AVGM) por medio del oficio No. CNPEVMJ/855/2015.

Al Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMM) que actualmente dirige Flor Dessiré León Hernández preguntamos cuáles eran las fallas de la AVG y por qué hasta ahora, no ha dado los resultados esperados en la erradicación de feminicidios.

En el IMM reconocieron en principio que no se ha logrado “transversalizar” la perspectiva de género en el estado y en este caso específico, la importancia que tiene la AVG y cuáles son las competencias que tiene cada una de las autoridades estatales dentro del cumplimiento de la misma (sic).

Seis años después de la Alerta de Violencia, aceptan que efectivamente, las competencias de cada dependencia no están claramente establecidas, inclusive desde la misma declaratoria. Y es que cuando se realiza el Programa Integra en 2016, para dar cumplimiento a la AVGM, se determinan competencias que nadie las cumple, todas las dependencias eran responsables de todo y nada en lo específico y no se determinan sanciones por incumplimiento (sic).

Aún más, hasta ahora, la Ley no establece sanciones a efecto de poder hacer cumplir los mandatos de la Alerta. Otro ‘descuido’ identificado por el Instituto de la Mujer es que los dictámenes de la Federación no han sido constantes y ha habido falta de continuidad en la política pública de la AVG.

Uno de los principales problemas “identificados” por el IMM es que no se logra entender (aún) la AVG como un asunto de Estado, ya que se manda la Alerta sólo a ciertas autoridades que no tienen todas las herramientas ni todo el poder para hacerla cumplir.

Las respuestas ofrecidas por el Instituto de la Mujer para esta entrevista fueron atendidas a través de su enlace de Comunicación Social, debido a que para esas fechas la titular, Flor Dessiré no pudo atender la solicitud debido a la veda con motivo de la Consulta Popular.

Por ahora una de las conclusiones en el Instituto de la Mujer, es que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres ha permitido visibilizar la violencia feminicida, aunque si se cumplieran todas las medidas, el panorama sería otro para Morelos.

Hasta el mes de junio pasado, Morelos ocupaba el primer lugar en feminicidios, de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública. Tan solo de enero a septiembre de 2020, Morelos registró 28 casos y al concluir el año la cifra alcanzó los 33 feminicidios, lo que representa una tasa de 1.47 feminicidios por cada 100 mil habitantes.

Pero, pese las cifras de feminicidios en el estado, es “llamativo” que en el estado únicamente se han gastado 2.3 millones de pesos entre 2016 y 2020 para atender la Alerta de Violencia, de acuerdo con información del sitio web Serendipia, el cual dirigió 21 solicitudes de información a Morelos: a los ocho municipios con Alerta de Género y a las 13 dependencias estatales encargadas de atender esta medida.

Las solicitudes eran para tener acceso una lista con los gastos exclusivos de la AVGM y los documentos que comprobaran dichas erogaciones para conocer cuáles de estas medidas ha puesto en marcha y cuánto ha gastado en ellas.

La información dada a conocer precisa que solo Cuernavaca, Puente de Ixtla, así como el Sistema DIF estatal y el Tribunal Superior de Justicia reportaron gastos en respuesta a las solicitudes de información. El resto de los municipios y dependencias no contestó, no atiende la AVGM, no tiene registro de erogaciones o las está buscando.

La Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), por ejemplo, no gastó nada de su presupuesto para atender la AVGM durante 11 meses. Pues el 8 de diciembre de 2020, la CES contestó que tenía un presupuesto de 5 millones de pesos, otorgado por la CONAVIM, que estaba en proceso de adjudicación.

La asesora en temas de género de la secretaría de Gobierno del estado, Adriana de la Cruz Morales reconoció en entrevista que la Alerta de Violencia de Género es un mecanismo complejo y que incluso, el gobierno federal así lo ha reconocido.

Explicó que el ‘mecanismo’ no incorpora cuestiones de evaluación, ni tampoco distribuye las competencias respecto de qué le toca a cada autoridad, lo que lo hace difícil por cuanto a la ejecución y cumplimiento. Agrega que el estado ha hecho un esfuerzo por presentar a la Federación “los hallazgos” que se han detectado y en los cuales pudiera haber una mejora para el adecuado funcionamiento de la Alerta de Violencia de Género.

De la Cruz Morales aseguró que el gobierno de Morelos se ha ocupado de impulsar diversas campañas para que la ciudadanía identifique en principio la problemática social que significa la violencia feminicida, para posteriormente atacarla en varios sentidos: de manera reeducativa, preventiva pero también de sanción para que se detenga esa conducta.

Antes de concluir la entrevista, reconoce que el objetivo mayor en este tema es lograr que todos los engranajes de la Alerta de Violencia funcionen adecuadamente, y es que la atención del mecanismo no solo compete al Ejecutivo estatal, sino los municipios como primeros respondientes de las violencias, pero también necesita de la visión de la sociedad civil y la ciudadanía en general, lo que sin duda traerá como resultado que se reviertan los índices de violencia feminicida en los que actualmente se coloca Morelos.





¿Cuándo se emite?

Cuando los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz en un territorio determinado

Cuando exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres

Cuando los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.