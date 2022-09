Narcomenudeo, principal delito en que incurren jóvenes foráneos

Jóvenes procesados en Morelos también provienen de otras entidades como Guerrero en un 80%, así como de Estado de México y Puebla, en su mayoría de hogares de muy escasos recursos y en los que la disciplina poco se aplica, reconoció el presidente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), José Luis Jaimes Olmos.

Precisó que la mayoría son jóvenes que fungen como narcomenudistas, halcones, y aunque en menor grado, también son usados como sicarios por bandas crimínales.

“No solo los atrajo el crimen organizado, sino también se generaron como consecuencia de que en casa no hubo contención, ni hubo disciplina ni límites, y lamentablemente los familiares no tuvieron el cuidado suficiente a grado tal que se salieron de casa y no sabían en donde se encontraban, hasta que se les comunicó que se encontraban detenidos”.