Morelos, sin recursos para localizar a desaparecidos

De los 11 cuerpos que fueron extraídos de las fosas del poblado de Mixtlazingo en Yecapixtla, por la Brigada Nacional de Búsqueda sólo tres ya cuentan con resultados de genética para su identificación, el resto siguen sin ser estudiados.

Angélica Rodríguez Monroy, integrante del colectivo de búsqueda de desaparecidos “Regresando a Casa Morelos”, aseveró que la Fiscalía General del Estado (FGE) carece de personal y equipo, pero dijo que en caso de que los diputados le asignen más recursos a este organismo sea etiquetado.

“Las víctimas necesitamos ver realmente en donde se aplica el recurso, porque les han dan más dinero pero nosotras no hemos visto el cambio, no tenemos policías de investigación, no hay quien haga análisis de contexto, hay sábanas de llamadas que no se han estudiado desde el año pasado entre muchas otras cosas”, aseveró.

Mencionó que la situación entonces, sigue siendo la misma a pesar de los cambios de Gobierno, mientras que los expedientes y casos se siguen acumulando en la Fiscalía del Estado (FGE), por lo que solicitó que se tomen acciones.

Angélica junto con las madres de otros casos aseveró que se necesita de una mejoría en las áreas que se dedican a buscar a desaparecidos para que cada asunto pueda salir adelante, pues algunos llevan ya varios años en el mismo estatus.





















