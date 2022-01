Morelos comienza 2022 con dos femicidios

Morelos terminó el 2021 con al menos 90 homicidios contra mujeres e inició el año 2022 con dos crímenes en el primer fin de semana, lo que muestra que las estrategias siguen sin funcionar, que la Alerta de Violencia de Género está obsoleta y que no hay compromiso del Gobierno del Estado, así como de los municipios que concluyeron su gestión.

En este contexto, Ariadna Urbina Ayala, integrante de la organización civil “Género 33”, afirmó que la lista de aspectos que se tienen que cambiar es muy grande, pero destacó que se debe comenzar por lo más urgente: generar políticas públicas a favor de las mujeres.

“Me parece fundamental que Morelos debe actualizar su alerta de género y también actualizarlo en los contextos de cada estado, no es posible que algunas de las acciones que se proponen se repitan sin considerar las especificaciones que puede tener cada entidad. Y se espera que no solo los ocho municipios se ocupen de erradicar la violencia debido a que existen otros municipios que tienen igual o más violencia que los ocho municipios donde se activó ese protocolo”, destacó.

Los casos de este año que inicia se reportaron en Amacuzac y Tepalcingo. El primero sucedió en la colonia La Glorieta, sobre la carretera Cuernavaca-Taxco, cuando la víctima viajaba junto a un hombre a bordo de un auto, y el segundo, en el poblado de Ixtlilco El Grande, donde la víctima salió a realizar unas compras.

Pero no todo es malo, pues Urbina Ayala afirmó que en los municipios existen encargadas de atender las violencias contra la mujer que son personas muy valiosas por las intenciones que tienen de trabajar, por lo que consideró que debe darse oportunidad para dar continuidad a esos funcionarios y funcionarias.

Voluntad y cambios

No obstante, resaltó que si no hay voluntad, no se podrá avanzar y citó como ejemplo la armonización de los cambios que se han hecho en la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia que no han sido aún aplicados en Morelos, aspecto que le toca directamente al Poder Legislativo.

“Estamos esperando a que el Congreso pueda avanzar en este sentido que sería otra expectativa para este año y que se homologuen particularmente en lo que tiene que ver con las medidas de protección porque la ley les confiere una responsabilidad directa A los municipios y entonces esto es un llamado para que se informen no sabes que son responsables de atender y de prevenir la violencia a nivel municipal”.

Estas acciones dijo, permitirán que los índices de violencia contra la mujer puedan disminuir y que Morelos pueda salir de los primeros lugares en feminicidio, por cada cien mil habitantes, que alcanzó el año pasado.