Mejorar la comunicación, tarea pendiente de la policía de Cuernavaca

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado buscará coordinar y hacer más rápida la comunicación entre los municipios respecto a temas de seguridad. El edil tomó esta decisión luego de que en la mañana del 29 de marzo un hombre recibió impactos de bala en la colonia Chapultepec, cerca de un kinder, primaria y secundaria.

Urióstegui Salgado dijo que la persecución al masculino comenzó en Jiutepec, sin embargo, no tuvieron un aviso por parte de las autoridades del municipio para apoyar en la situación.

Pese a que semanalmente se realiza la Coordinación Regional de Seguridad, que incluye a los municipios de Tepoztlán, Cuernavaca, Huitzilac, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata y Xochitepec, donde presentan reuniones de trabajo para establecer los mecanismos para salvaguardar a la ciudadanía, Urióstegui Salgado mencionó que es necesaria una comunicación más eficiente y rápida.

"Lo que sucede aquí no puede ser evitado por la policía de Jiutepec y tampoco por la de Cuernavaca, dado que en ocasiones no hay la comunicación que se requiere, nosotros tenemos un sistema de radio propio de Cuernavaca, pero la información no fluye de manera inmediata, no siempre se tiene conocimiento al instante de los hechos que suceden", explicó.

El alcalde reiteró que en la zona se tiene un módulo de seguridad, y ahí se encuentran policías de manera permanente atendiendo a la población, sin embargo, exhortó a la ciudadanía a resguardarse cuando haya detonaciones de arma de fuego, y no salir para evitar algún accidente.

Por último dijo que hasta el momento, no cuentan con mayor información respecto a los responsables de estos sucesos, por lo que las investigaciones continuarán.

Derivado de esta situación se aplicó el protocolo de actuación que marca el Manual para la Seguridad y Convivencia Escolar del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), por lo que se implementó sólo por único día la modalidad virtual de las tres escuelas que se encontraban en las inmediaciones del lugar de los hechos.







