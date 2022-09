Mandos criminales perpetraron balacera en Yecapixtla: Cuauhtémoc Blanco

El ataque armado en un campo de fútbol ocurrido la noche de jueves 1 de septiembre en Yecapixtla fue ejecutado por grupos criminales que se mueven desde hace años en la región oriente, dijo el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, y quienes son parte de los objetivos planteados por la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, debiendo ser detenidos antes de que su sexenio concluya.

“Desde hace mucho tiempo, acuerdense que es la disputa porque ahora se sienten los dueños del estado, los dueños son la ciudadanía, no son ellos”, recalcó Blanco, ante el cuestionamiento sobre si se trata de un grupo que opera en todo el estado o solo en la región:

“No puedo decir el nombre, pero los vamos a agarrar; son tres personajes. Tengo aquí los nombres pero no te los puedo decir”.

A decir del gobernador, estas personas le han hecho mucho daño al estado de Morelos. Al menor error que cometan, serán llevados a la justicia federal, no estatal de la que desconfían se aplique la ley, lamentó el Jefe del Poder Ejecutivo, por la relación que algunos políticos guardan con la delincuencia organizada: “les pagaron las campañas esa es una realidad”.

Los grupos criminales se dedican no sólo a cometer homicidios, sino también a la extorsión, que operan en el estado de Morelos.

Sabemos que se esconden en la ciudad, advirtió el mandatario, y con mayor razón serán pronto detenidos.

“Si detuvimos a uno que se escondía en Culiacán, así vamos a dar con ellos”.

Del ataque si fue directo o no, será determinado por la Fiscalía General del Estado (FGE).

A los municipios de Yecapixtla y de Cuautla, mandaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), para reforzar la seguridad en la zona.

La estrategia de seguridad no es la culpable, dijo Blanco, sino más bien la intensa disputa que tienen estos grupos “los tenemos que agarrar, pero también lo que nos hace falta es que los presidentes municipales denuncien, la gente denuncie, me quedan dos años, ojalá y Dios quiera y me den pa' agarrarlos (sic)".