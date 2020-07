Localizan en Puente de Ixtla fosas clandestinas

En campos del ejido de Puente de Ixtla aledaños a la autopista México-Iguala localizaron restos humanos en una fosa clandestina. Colectivos de familias de desaparecidos de la entidad exigen a la Fiscalía rescatar los restos y realizar la búsqueda de más cuerpos.

En tierras ejidales del municipio ixtleco, tras un largo camino de zaca pegados a un canal de riego, ramal del río Tembembe, muy cerca de las tierras ejidales del ejido de Amacuzac, encontramos a representantes de varios colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos con los comités de Búsqueda Nacional y del Estado de Morelos, acompañados de elementos del Ejército Mexicano y la policía estatal, en espera de la Fiscal en Desaparición Forzada, Zaira Janet Lulo Juan.

Tranquilina Hernández Lagunas, del colectivo Unión de Familias Resilientes en Busca de sus Corazones Desaparecidos, madre de Mireya Montiel Hernández, desaparecida el 13 de septiembre de 2014, nos comparte que por primera vez están haciendo la búsqueda de personas en fosas clandestinas con los colectivos Regresando a casa y víctimas y ofendidas del Estado de Morelos, acompañado de la Comisión Nacional y la Comisión Estatal de Búsqueda.

Refiere que como a las 10 de la mañana, en una de las excavaciones, encontraron un fémur y de inmediato se llamó a la Fiscalía para que hiciera en levantamiento; llegaron a las 12:30. Por los protocolos, sacaron a las familias y a todos; dijeron que se acordonaría el área y que habría un custodio, "pero no hicieron el levantamiento la fosa; está tal cual como la dejamos, sólo se llevaron los restos que encontraron y que les dejaron a la vista".









Abandonaron la zona con el argumento de que necesitan la orden de un juez para hacer la exhumación, dijo un tanto contrariada y confundida; “como familiar de una desaparecida, yo no logro entender que necesiten la orden de un juez, entonces por qué se están llevando sólo los restos que les dejamos a la vista, y dejaron exactamente igual, no entiendo necesitan de la orden de un juez para hacer la exhumación, debieron llevarse todo el cuerpo o todos los restos, hecho la excavación como debería de ser”.

"La fosa con la lluvias de anoche se llenó de agua y sabemos es que ya no podemos tocar nada, porque ya es un lugar que se les señalo e intervinieron, y no queremos que digan que entorpecemos las investigaciones, qué alteramos las áreas de la escena, pero tenemos que hacer el trabajo de la fiscal Zaira Janet Lulo Juan, que no está dando la información a la Comisión Estatal de Búsqueda de personas desaparecidas."

EXIGEN LA RENUNCIA DE ZAIRA JANET LULO JUAN

"Nos tienen muertos en vida, estamos pidiéndole al Fiscal que renuncie, porque no quieren colaborar, y esta fosa es la gota que derramó el vaso esta situación en Morelos. Llevo seis años buscando a mi niña desaparecida", refiere con la voz entrecortada la madre de Mireya Montiel.

"Me he unido a diferentes colectivos del estado; empecé desde 2015, me ha tocado vivir otras experiencias; donde encontramos llega la Fiscalía, hace su trabajo, el levantamiento, no hacen esto; esto no puede seguir pasando, ¿por qué lo dejan ahí?, ¿lo quieren volver a desaparecer?, ¿que se pierda la información que se tiene todavía de estos huesos para ser identificada?, ¿hasta cuándo vamos a encontrar a nuestros familiares si esto sigue sucediendo?

Desconocen si los restos encontrados en calidad de osamenta pertenece a un hombre o mujer, usaron guantes para sacar los restos, pero la Fiscalía no le da la importancia; “no sabemos si tenía ropa, porque usan guantes estamos en la tierra y una vez que localizan lo menos que esperan es que hagan su trabajo.

Guiados por las voces de ciudadanos que se conmueven en la búsqueda de sus seres queridos llegaron aquí, le pidieron permiso al propietario de estas tierras y para cavar han tenido que aprender a leer el suelo y la tierra, guiados por las personas de la zona, y es que donde hay una fosa clandestina hay un montículo de tierra y donde queda el cuerpo conforme se va descomponiendo se va sumiendo, y van interpretando las condiciones del suelo para cavar.

En el lugar ocho familiares de sus desaparecidos, esperan que en este lugar se encuentren más cuerpos y agrega Hernández Lagunas: “Las familias no nos pensamos mover hasta que este cuerpo, esta persona sea exhumada o hasta que reaccione la Fiscal Zaira, quien dijo que posiblemente a las 6 de la tarde o noche, cuando tuvieran la orden del juez o del fiscal van hacer el levantamiento y vamos a esperar”.





