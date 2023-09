Juzgado federal otorga nuevo amparo al fiscal de Morelos, Uriel 'N'

La justicia federal le otorgó el amparo que promovió el fiscal de Morelos Uriel “N” el pasado 4 de septiembre en contra de una serie de puntos que incluyen actos de incomunicación, desaparición forzada, extradición, etcétera, luego de su reclusión en el penal federal del Altiplano en el Estado de México.

Con esto, las autoridades no podrán limitar que el fiscal de Morelos esté en comunicación con sus abogados y familiares en el penal que se encuentre recluido, además de que obliga al Reclusorio Sur Varonil a verificar si se encuentra o no en este lugar y en caso de que no se deberá establecer el lugar de ubicación del imputado.

“Se ordena al Actuario Judicial se constituya en el lugar en que se encuentra Uriel Carmona Gándara, es decir, en el interior del Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México, a efecto de que proceda a su búsqueda y lo requiera para que en el acto de la diligencia manifieste si ratifica o no el libelo que se atiende”, señala el documento.

Señalar que cuando se tramitó dicho amparo por parte de la defensa del Fiscal, él se encontraba aún en el Reclusorio Sur Varonil sin embargo, la noche del martes 5 de septiembre Uriel “N” fue trasladado al Altiplano, sin que hasta el momento se conozcan las causas y luego de permanecer un mes en el penal capitalino.

El amparo ahora concedido, se hace efectivo en caso de que se registren temas de “incomunicación, actos de privación de la vida, ataques a su libertad personal fuera de procedimiento, desaparición forzada, deportación, expulsión, proscripción, destierro, extradición o cualquiera de los actos prohibidos por los artículos 15 de la ley de amparo y 22 de la constitución federal”, señala el expediente que quedó registrado bajo el número 806/2023.

Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCMX), señaló que no ordenaron el traslado de Uriel al Altiplano, pero sí dieron acompañamiento al operativo de traslado.

Mencionar que días antes de ser trasladado, por algunos minutos Uriel recuperó su libertad con otro amparo que le concedió el cambio de medida cautelar de prisión preventiva por la firma periódica, pero una nueva acusación por encubrimiento por favorecimiento, también en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda, hizo que regresará a prisión.