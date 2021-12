Hay 11 fosas más en Mixtlalcingo; piden apoyo de la Fiscalía General

En la mina de Mixtlalcingo, Yecapixtla, donde integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda (BNB)encontraron 11 fosas, existen por lo menos otras 11 de acuerdo con la información que se tiene sobre el sitio, pero hasta ahora no hay fecha para que los trabajos de exhumación se retomen, luego de que la BNB se retiró del lugar el 2 de diciembre por falta de seguridad.

“La semana pasada la comisionada estatal de Búsqueda, Wendy Guadalupe Ruiz, me llamó y me dijo que entre este lunes y martes íbamos a salir a campo pero no ha sucedido. Le vamos a dar seguimiento, aunque por las fechas ya todo mundo se está yendo de vacaciones, pero tendremos que retomar las labores cuando vuelvan, que será a principios de año”, expresó Angelica Rodríguez Monroy, del colectivo “Regresando a Casa Morelos”.

Las nuevas exploraciones dentro de ese predio ya están incluso identificadas por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), es decir, las autoridades saben los lugares donde se debe excavar, así que para los integrantes de la BNB en Morelos se tiene que contar ya con la participación obligada de la Fiscalía General del Estado y de la CEB, con el fin de seguir avanzando en este caso.

“En Mixtlalcingo falta por verificar los puntos donde se quedó ya cercado y más adelante tenemos pendiente verificar esos puntos. Esperamos regresar lo más pronto posible en enero; esperamos una fecha pero Mixtlalcingo no ha terminado de explorarse. Esperamos que a mediados de enero se retomen las reuniones y se dé una fecha”, destacó Angelica.

... Lorena Reza Garduño, hermana de Juan Carlos, desaparecido desde hace 14 años en Cuernavaca, mencionó que “en fechas decembrina el recuerdo es más brillante, tu ausencia me hiere, tu sonrisa me viene a la mente y no dejo de pensar que aún sigues desaparecido; no dejare de buscarte cariño mío”.









➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter