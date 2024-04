Graco Ramírez no iba ser detenido, aclara Fiscalía Anticorrupción

Tras la suspensión de la presentación de Graco Ramírez en Cuernavaca, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) aclaró que los agentes de seguridad estaban presentes en el Museo de la Ciudad únicamente para notificarlo sobre su participación en una investigación.

El vicefiscal Edgar Núñez Urquiza negó que se tratará de un acto para detener la presentación del libro “Contra la Regresión Autoritaria” escrito por el exmandatario.

“Los agentes de investigación criminal acudieron únicamente de manera normal al teatro, como cualquier acto que se le realiza a cualquier particular, a cualquier servidor o exservidor público, a recabar sus datos personales que deben ser parte de la carpeta de investigación” manifestó.

“Lo invitaría a que él como particular si en algún momento se siente agraviado, pues solo haga con los medios legales respectivos, no es correcto ocupar los medios de comunicación para defender un derecho”, declaró sobre el comunicado que lanzó Graco en sus redes sociales.

¿En qué investigación está involucrado Graco Ramírez?

Existe una carpeta de investigación por una supuesta adquisición irregular de un crédito para comprar un vehículo en 2018 en la que está involucrado el exgobernador. Sin embargo, no ha aportado los datos necesarios para individualizar dicha carpeta.

“Nosotros solicitamos la individualización del exgobernador, eso es ubicarlo, para poder citarlo. Ya que se tenía en el expediente diversos domicilios, esto es más de dos, en los cuales se tenía duda en cual se encontraba él y en el cual se podía notificar para que se llevará a cabo la formulación de imputación”, indicó Edgar Núñez.

Al no recibir la notificación pertinente, Anticorrupción tiene la oportunidad de solicitar una orden de citación o aprehensión para que Graco comparezca ante la justicia morelense, por esta denuncia que interpuso la actual administración del Instituto de Crédito al Servicio de los Trabajadores del Estado de Morelos (ICSTGEM).

Cómo parte del proceso, la Fiscalía Anticorrupción podría solicitar la orden de citación o de aprehensión en contra de Graco Ramírez, debido a que no ha aportado los datos para la individualización de la carpeta de investigación



No hay tratos preferenciales

Además de que negó que la FECC sea “complaciente” con Graco Ramírez por la cercanía que tuvo en su momento con el actual fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez.

“En lo personal desconozco el tipo de relación que hayan tenido... Yo no he recibido ninguna instrucción de que se favorezca e inclusive en ningún momento el fiscal anticorrupción me haría este tipo de cuestiones”, indicó

Por último, mencionó que el gobernador cuenta con una suspensión parcial a un juicio de amparo por lo cual está agotando sus recursos legales, además de que en la FECC analizarán diversos factores para conocer si solicitarán la orden de presentación ante el juez o de citación.