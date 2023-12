Fiscalía de Morelos solo investiga el 3% de delitos:Urióstegui

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, consideró que solo un tres por ciento de los delitos son investigados por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE).

Lo anterior, tras ser cuestionado sobre el avance en el intercambio de información que hay entre el municipio, la Comisión Estatal de Seguridad (CES)) y la FGE en materia de prevención e investigación del delito.

"Diría que son muy pocos los que se han avanzado en la investigación, dos o tres por ciento, no más", expresó luego de la detención del presunto feminicida de la maestra Alejandra, privada de la vida el pasado 7 de diciembre en calles del centro de Cuernavaca.

Aplaudió el seguimiento a esta investigación que derivó en la detención del presunto responsable; sin embargo, espera que se cuenten con los elementos suficientes para que el sujeto no pueda salir en libertad.

También enfatizó que todavía hay muchos otros delitos sin resolver, lo cual refleja un rezago significativo en la procuración de justicia en el estado.

"Insisto que en tanto se hagan las investigaciones se llega a esos resultados, si solamente se abren las carpetas de investigación y se hace el levantamiento de cuerpo, se entrega el cuerpo a los familiares y no hay avance, la impunidad continúa y la delincuencia crece", explicó.

Estrategia de seguridad

El alcalde sostuvo que hasta el momento la CES y la FGE no han brindado la información necesaria respecto a la estrategia de prevención del delito.

Dijo que al no tener datos de cómo y dónde se mueven los grupos delincuenciales, así como el número de personas que los integran, no pueden ser proactivos en la investigación y prevención del delito.

Urióstegui Salgado explicó que si se contara con esta información se podría ir más allá para proteger a la población, y no sólo realizar trabajos de patrullaje.

“Por eso el llamado que le he venido haciendo a la Fiscalía no es que solo investiguen, sino que también nos den información a todos los municipios para poder emitir algún tipo de estrategia que prevenga eficazmente la delinceuncia. La labor de prevención que corresponde a los municipios se hace vigilando, pero quisiéramos ir más allá para proteger mejor a la gente”.

Por último, explicó que están en espera de que se invite a los municipios a las mesas de construcción de la paz y, sobre todo, que el estado cuente con una política criminológica eficaz para inhibir la inseguridad.

“He esperado que los integrantes de la mesa de construcción de la paz nos inviten a todos los municipios, no solo a Cuernavaca, hay otros municipios que están padeciendo una ola delictiva, pero no son tan visibles como Cuernavaca, que es la capital del estado”, concluyó.