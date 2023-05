Extorsiones aumentan hasta el triple: CMIC

Armando Núñez Iragorri, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (Cmic) reveló que ya son varías las veces que lo intentan extorsionar, manifestó su preocupación e informó que cerca del 30% de los agremiados han reportado por lo menos una llamada de este tipo.

"Lo que está ahorita desatado son las extorsiones, nos están llame y llame incluso a la cámara llaman amenazado que quieren verme y a los demás afiliados".

Señaló que la extorsión es un delito que había desaparecido casi por completo desde que inició el año, pero durante el mes de mayo los empresarios notaron el agresivo cambio.

La última llamada que recibió el presidente de la Cmic, Armando Núñez fue hace unos días cuando una llamada telefónica entró a las oficinas de la Cmic Morelos; se trataba presuntamente del notario Hugo Salgado, pero en recepción no lo comunicaron pues este hecho levantó sospechas.

Explicó que el mensaje que dejaron en la cámara era de carácter urgente y querían ver al empresario para tratar un asunto privado.

"Yo le marqué a su celular personal porque se me hacía raro que me buscarán y me advirtió que tuviera cuidado que no era él".

Núñez Iragorri, indicó que hasta el momento ningún industrial de la construcción ha caído en la extorsión y no se dejan intimidar por el lenguaje y amenazas que lanzan los delincuentes durante las llamadas.

Hay desconfianza y resignación por parte de la iniciativa privada, reconoció, ya que algunos de los afectados ya levantaron su denuncia formalmente, pero hay diferencia porque las llamadas siguen, incluso del mismo número ya reportado.

Al elaborar un breve análisis y compilado de información con los afiliados, la Cmic identificó que los números telefónicos que llaman para intentar extorsionar tienen ladas de la Ciudad de México, Sinaloa, Tamaulipas y otros estados del Norte del País.

Así mismo, el presidente de Cmic Morelos teme que este delito continúe y en algún momento las amenazas resulten hechos reales y su integridad o la de sus familiares y colaboradores resulte afectada.

"En todas las empresas se está viviendo mucho, obviamente sabemos que no son verdad las amenazas, sin embargo, no sabemos cuándo va a ser la buena".

De acuerdo con el Semáforo Delictivo, en Morelos el acumulado de denuncias formales por extorsión es de 58 de enero a abril del 2023, sin embargo el presidente de la Cmic no descarta la posibilidad de que sean más casos pero no se denuncian ante la perdida de confianza en la autoridad.





Jalisco, Tamaulipas y Estado de México, los teléfonos de la extorsión

Detecta Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca (Seprac) números telefónicos de personas de Jalisco, Tamaulipas y Estado de México que se dedican a realizar extorsiones a las y los habitantes de la capital morelense.

Alicia Vázquez Luna, titular de la dependencia, indicó que han remitido estos números para que sean integrados a la plataforma correspondiente, para que la gente no caiga en este tipo de delitos.

Con información de Enrique Domínguez