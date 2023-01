Extorsión y acoso ponen en peligro a usuarios de redes sociales

Alma Delia Domínguez, oficial de la Policía Cibernética, detalló que cada día hay entre 15 a 20 personas que resultan ser víctimas de delitos cibernéticos. De acuerdo con la Unidad de la Comisión Estatal de Seguridad (CSE), un 94 por ciento de los delitos tienen que ver con el robo de identidad, violencia digital, ciberbullying, fraudes, entre otros.

Pese a que aumentaron los casos, solo un tres por ciento de las víctimas elaboraron su denuncia formalmente ante la Fiscalía General de Justicia.

Delia Domínguez detalló que, el dos por ciento de las víctimas son menores de edad, quienes son agredidos con ciberbullying, reciben amenazas, acoso y extorsión. Las autoridades exhortaron a los padres de familia a supervisar la información que suben sus hijos a la web como: fotografías, vídeos, ubicaciones u otras.

Otras recomendaciones que ofrecieron fue revisar que los correos no vengan de cuentas extrañas o inexistentes, realizar compras seguras por internet, tener una contraseña no general para evitar una suplantación de identidad y no confiar en mensajes extraños por WhatsApp.









