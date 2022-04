Exigen justicia por asesinato de abogado

La familia del abogado Héctor Soto Rodríguez, asesinado esta semana en Cuernavaca huyó del estado de Morelos debido a la inseguridad que existe en la entidad, así lo aseguró su socio, Luis Ignacio Reyes Andraca, quien confirmó que junto a su colega trabajaron en la recuperación de predios en el poblado de Santa María Ahuacatitlán.

“Ahorita por supuesto están fuera del estado, el martes después de que les entregaron el cuerpo. Por la madrugada se veló en Cuernavaca en un lugar seguro y después se fue para Atotonilco, Hidalgo, de donde era originario y por ahora la familia está protegida”, explicó en una conferencia en el memorial de víctimas de Palacio de Gobierno.

Señaló que pese a las amenazas que él mismo y Héctor recibieron, no se presentaron denuncias, aunque aseveró que junto con el equipo continuará con los trabajos que se iniciaron en Santa María, pero también para que se haga justicia por Soto Rodríguez.

"Y bueno, estas personas de las que todos sabemos quienes son, pero no mencionamos nombres para no obstruir las investigaciones… Sabemos perfectamente quiénes son y a qué se dedican. A extorsionar a la gente, a despojar, a intimidar y a amedrentar”, manifestó.

EXIGEN JUSTICIA

Se espera que la próxima semana, cuando el equipo de trabajo de Héctor haya superado el duelo que dejó su asesinato durante la tarde del pasado lunes a unos metros del sector de la Policía en la calle Independencia de Santa María Ahuacatitlán, se presenten a las instituciones encargadas de procurar justicia para que el caso no quede impune.

La idea, dijo, es ver “qué están haciendo, cómo lo están haciendo y si no pueden, que rindan cuentas y te me vas. No es posible que nos sigan matando a la hora que se les da su regalada gana; están matando abogados, periodistas, están matando a todo mundo y no hay absolutamente un resultado y tienen como presupuesto 12 mil millones de pesos”.

El llamado lo extendió incluso al propio gobernador Cuauhtémoc Blanco, a los diputados y las personas que trabajan en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), "todos y cada uno de ellos ganan y ganan bien”, aseveró molesto sobre la violencia e inseguridad que existe en el Estado.