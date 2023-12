En la Fiscalía del estado no se fabrican delincuentes: Uriel Carmona

Tras la liberación de Julio César “N”, quien fue detenido por su presunta participación en el enfrentamiento armado entre civiles y policías de Cuernavaca el pasado 20 de noviembre, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara señaló que las pruebas presentadas por el Municipio no eran suficientes para procesarlo como partícipe de los hechos.

“En la Fiscalía del Estado no se fabrican delincuentes; nos ajustamos nada más a los elementos probatorios que puso a disposición la policía municipal de Cuernavaca, no podemos ir más allá. El juez tomó una decisión y se respeta", explicó el fiscal.

Tras la captura de Julio César “N”, el juez calificador determinó como ilegal su detención, por lo que el pasado 23 de noviembre fue puesto en libertad. Al respecto, el fiscal dijo que las investigaciones se realizaron con base en las pruebas que la policía municipal proporcionó.

"El Ministerio Público recibió una puesta a disposición con las pruebas y la información que proporcionó la policía municipal de Cuernavaca, esa corporación estaba plenamente consciente de cuáles eran esos elementos, estamos limitados nosotros al contenido de una puesta a disposición”, señaló Carmona Gándara.

Dejó claro que Julio César “N” sigue vinculado y se encuentra en investigación por delitos contra la salud; sin embargo, hizo hincapié en que en este caso no hay un señalamiento directo por haber accionado armas de fuego en contra de los policías de Cuernavaca, por lo que la vinculación es bajo otro delito.

La investigación, dijo, será por delitos contra la salud, ya que no se cuentan con los elementos correspondientes en relación a su posible responsabilidad en el ataque que sufrieron los elementos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac).

Sobre los hechos, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado manifestó que la FGE no realizó las pruebas correspondientes para detener a los responsables del ataque armado; dijo que la Fiscalía no hizo las indagatorias adecuadas, incluso refirió que el imputado no había autorizado una revisión detallada, por lo que el juez determinó que no era suficiente para decretar la prisión preventiva.

Ante eso, el fiscal refirió que respetarán las opiniones vertidas por el Municipio, aunque en este caso solamente se trabajó con la información proporcionada por la Seprac; por lo que llamó también al trabajo en coordinación entre ambas instituciones.

Los hechos

La madrugada 20 de noviembre de 2023, un grupo de civiles armados participaron en un ataque contra elementos de la Seprac; en el fuego cruzado nueve personas perdieron la vida, incluyendo a dos policías de Cuernavaca.

De acuerdo con información de la Seprac, durante la agresión una persona resultó herida, la cual arribó por sus propios medios al nosocomio “José G. Parres”, ahí fue resguardada por los elementos que se encontraban de guardia.

Las autoridades justificaron la detención del hombre, quien respondía al nombre de Julio César “N”, por la posesión de sustancias tóxicas.

Señalaron que entre sus pertenencias encontraron algunas dosis de droga, y con base en ese argumento se derivaron las acusaciones por delitos contra la salud, sin embargo, días más tarde el juez calificador determinó como ilegal su detención.