Urióstegui exige a la FGE agilice investigación sobre enfrentamiento

El edil de la capital de Morelos, José Luis Urióstegui Salgado exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) que presente los medios adecuados para la detención de los responsables del ataque armado que se registró el pasado 20 de noviembre.

Su demanda surge luego de que se diera a conocer que uno de los presuntos responsables del ataque, quien resultó herido durante el enfrentamiento contra la Policía Municipal, quedó en libertad después de que un juez estimó que no había suficiente material probatorio contra el civil sospechoso.

El edil manifestó que la FGE no está realizando las indagatorias correspondientes con respecto al caso: "Los elementos que nosotros tenemos es que esta persona de la motocicleta, y que llegó por sus propios medios al hospital, sí formaba parte del grupo delictivo que atacó a nuestros elementos, sin embargo, el juez que le decretó la libertad, estimó que no había suficiente material probatorio para determinar que hubiera participado en los hechos".

Urióstegui Salgado señaló que era necesario realizar la prueba Walker para determinar la presencia de pólvora en superficies, principalmente en la ropa del sospechoso, y con ello determinar si la persona en cuestión accionó un arma de fuego.

Al ser cuestionado sobre por qué el sospechoso fue puesto en libertad, el alcalde refirió que el imputado no autorizó dicha revisión, por lo que el juez determinó que no era suficiente para decretar la prisión preventiva.

El alcalde expuso que los criterios para determinar estas acciones fueron mal aplicadas por la autoridad judicial.

Asimismo, señaló que la FGE no proporcionó la información sobre las personas que la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac) puso a disposición para ser vinculadas a proceso.

"Lo que tenemos que hacer es lograr una mayor coordinación con el Ministerio Público y que este cumpla con su función, no solo de revisar, sino de ponerse a investigar con las áreas a su cargo... no están investigando, la Fiscalía no lo está haciendo y esto se demuestra con toda la impunidad en la que actúan grupos delictivos", señaló el edil.

¿Cuándo ocurrió el enfrentamiento armado?

Fue en la madrugada del 20 de noviembre cuando civiles armados se enfrentaron con policías de Cuernavaca. En dicho enfrentamiento nueve personas perdieron la vida, incluyendo a dos policías.