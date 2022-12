El mercado ALM es seguro para los consumidores: Sara Bello

Es seguro realizar las compras decembrinas en el mercado Adolfo López Mateos, señaló la directora de la central de abasto, Sara Bello Olmedo. Refirió que en la última semana las ventas han incrementado un 60 por ciento.

Luego de los hechos violentos registrados en días anteriores en distintas alas del mercado, Bello Olmedo señaló que hay vigilancia constante en las inmediaciones del centro comercial. Destacó que son seis elementos de vialidad los que participan en los recorridos de vigilancia; sin embargo, no se ha solicitado de manera específica un operativo a la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac) para reforzar la seguridad, al considerar que “no ha sido necesario”.

Hizo un llamado a los ciudadanos a acudir a hacer sus compras, pues es una de las temporadas más fuertes para los comerciantes, además de enfatizar que “no hay situación en la que nosotros podamos decir que estamos en peligro; todo, en tranquilidad, afortunadamente se está viendo reflejado en grandes ventas. La gente puede acudir con toda seguridad a realizar sus compras”, dijo Bello Olmedo.

Respecto a la seguridad de los comerciantes, dijo que a la Dirección que encabeza no han llegado quejas de grupos que se dedican al cobro de piso o extorsión por presuntos prestamistas.

“Nosotros desconocemos esa situación, y si hay algún grupo o no, la Secretaría correspondiente es la que está haciendo las investigaciones y les corresponde llevar a cabo este tipo de actividades. En la dirección no tenemos conocimiento de que estén sucediendo este tipo de situaciones (extorsiones); no hemos recibido denuncias”, dijo.







