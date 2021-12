Cuida tu aguinaldo de la delincuencia

Después de cobrar los aguinaldos, muchos ciudadanos en Morelos van a aprovechar este fin de semana para hacer las compras navideñas con anticipación, ya sea regalos o para la cena del 24 de diciembre o de Año Nuevo y es entonces que también los ladrones aprovechan para hacer de las suyas. Delitos como a transeúnte, a cuentahabiente y a comercio se elevan en estas fechas.

Sin embargo, en Morelos estos delitos no se denuncian en la proporción que se cometen pues el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad revela que, por ejemplo en 2019, antes de la pandemia, en diciembre solo se cometieron 72 robos a transeúntes de un total de 829 que se registraron en todo el año. A comercio fueron 194 en esa misma mensualidad de un total de mil 827.

Mientras que en 2020, ya con la contingencia durante ese mismo mes se reportaron solo 4 robos a transeúntes de un total de 52, mientras que robos a negocios el registro mostró que se iniciaron 189 denuncias de un total de dos mil 509. En ambos años hubo otros meses con más denuncias.

Sin embargo, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) de Morelos, llamó a los ciudadanos en general a tomar medidas de precaución durante esta temporada donde se sabe que estos delitos sí se incrementan considerablemente, aunque no se presenten denuncias.

“Lo primero es no transitar con cantidades grandes de dinero en efectivo, si tienes tarjetas no saques a pasear las que no vas a utilizar de preferencia que te den los pagos a través de transferencias bancarias. Y cuando vayas a sacar dinero del cajero automático utilizan los que se encuentran dentro de las sucursales bancarias o plazas comerciales; se debe procurar no utilizar los que se encuentran en lugares solitarios y también no hacer los retiros durante la noche”, dijo Fernando Vela, director del CCSP.

Las estadísticas de este año por cuanto a robo a negocio se tiene un reporte del dos mil 071 de enero a octubre en todo el estado, lo que refleja una reducción del 0.5 por ciento en comparación con 2020 en el mismo periodo.

El municipio con más casos fue en ese margen Cuernavaca con mil 072 casos denunciados, seguido de Jiutepec con 333, Temixco 196 y Cuautla con 111. Mientras que por robo a transeúnte, se han denunciado 712 casos en Morelos durante este 2021, lo que refleja un 1.3 por ciento más que en 2020 en el mismo periodo de enero a octubre.





