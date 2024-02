Crisis de inseguridad en Morelos: Dirigentes del PRI y RSP señalan descontrol

Una estrategia de inseguridad fallida y un descontrol del Gobierno Estatal es lo que perciben los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Redes Sociales Progresistas (RSP).

De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, México registró en febrero los dos fines de semana más violentos del año, con un total de 489 homicidios dolosos; tan solo el fin de semana pasado en Morelos se cometieron 16 homicidios.

Seguridad Seguridad, asignatura pendiente en Morelos: Segob

Karla Aldama, presidenta del partido RSP, comentó que reiteradamente ha manifestado que en Morelos se vive en un total clima de inseguridad, “nadie realmente está a salvo".

Resaltó que en los principales 15 días del mes de enero, Morelos ya registraba más de 10 homicidios; y añadió que la cifra de hechos violentos a nivel nacional ya es intolerante a esta situación.

La estrategia es totalmente incorrecta, tendría que estar resguardando la seguridad los militares y los están encaminando al sector empresarial y es lamentable que la seguridad no está en manos de quien debe estar

Jonathan Márquez, dirigente en Morelos del PRI, lamentó que los hechos violentos, las cifras han ido en aumento en la entidad.

El líder estatal del PRI, @j_marquezmx aseguró que en los últimos meses, existe un descontrol por parte del Gobierno Estatal ya que los hechos violentos, no sólo son cifras, son personas y familias que se están rompiendo

📹: Jessica Arellanohttps://t.co/ITjMlHVBtV pic.twitter.com/5wSsJ852SB — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) February 27, 2024





No son cifras, son personas, son familias que se están rompiendo, como nunca la crisis de inseguridad; lo hemos venido señalando durante los últimos meses, ha crecido, hay un descontrol total de parte del Gobierno Estado.

Indicó que el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco Bravo no quiere dejar el cargo para poder lograr la impunidad con una diputación federal, “nos parece que es una irresponsabilidad no solamente no atacar el problema de raíz que es la seguridad pública, sino irse corriendo en busca de fuero”.

Consideró que la principal demanda de los morelenses es la seguridad y como instituto político ya preparan propuestas que presentarán en la campaña política.