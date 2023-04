Contra ex rector Vera, dos órdenes de aprehensión con recompensas

El fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez dijo que el ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro “N” podría continuar viviendo en México, ya que en las fronteras se emitieron “fichas rojas” para su localización al declararse sustraído de la justicia y no ha sido detectado.

Contra él pesan dos órdenes de aprehensión y no descartan aplicar apercibimientos contra las actuales autoridades universitarias que se han negado a entregar información que lleve a su paradero.



“Están vigentes dos ofertas de recompensa a quien ofrezca información útil para la captura del ex rector Alejandro N, no ha habido nadie hasta el momento que se haya acercado. Tiene más de dos años que se encuentra sustraído de la acción de la justicia con dos órdenes de aprehensión en su contra”.



Existe también una alerta migratoria contra quien es señalado de peculado por un presunto mal manejo de más de 400 millones de pesos en la máxima casa de estudios, “presumimos que sigue en México”. Recordó que se ofrecen más de cien mil pesos para dar con el paradero.

Salazar Núñez mencionó que se le ha solicitado en dos ocasiones al actual rector Gustavo Urquiza Beltrán, brindar información para detectarlo de alguna manera, pues sigue cobrando su pensión mediante un representante legal.



“Se le ha pedido que colabore en algunas acciones, y tendrá que colaborar con las instituciones de justicia, de lo contrario se podrían aplicar medidas de apremio contra el rector actual, desconozco por ahora cuáles serían”.



Primero podría girarse un apercibimiento, luego una sanción económica y una tercera acción que tiene que ver con medida de apremio, no dudó que Urquiza Beltrán esté en la disposición de participar, más bien lo atribuye al abogado general.