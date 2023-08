Concluyen trabajos de búsqueda en fosas de la Yecapixteca

En un predio ubicado en la colonia Yecapixteca, en Yecapixtla, se concluyeron los trabajos de búsqueda que se llevaron a cabo durante cuatro días, dando como resultado el hallazgo de cuatro cuerpos en tres fosas clandestinas. Estos hallazgos desmienten las negaciones previas de las autoridades sobre la existencia de fosas en la región.

La Comisión de Búsqueda junto con personal de la Fiscalía Regional llevaron a cabo las diligencias correspondientes que permitieron la localización de estas fosas. Durante el desarrollo de la búsqueda, se encontraron los restos de cuatro personas en tres puntos distintos del predio.

Seguridad Operativo en Yecapixtla permite encontrar otra fosa clandestina

Edith Hernández, hermana de Israel Hernández, quien fue secuestrado y localizado en una fosa clandestina, y también integrante del colectivo "Regresando a Casa", señaló que en la región oriente de Morelos se han encontrado varios puntos con fosas clandestinas, lo que contradice las afirmaciones anteriores de las autoridades sobre la inexistencia de estas fosas en el estado.

"Esto nos deja ver que sí hay entierros clandestinos, cuando muchas veces el estado los negó al asegurar que en Morelos no existían las fosas clandestinas y que por eso no debía haber búsquedas en campo, pero este como otras fosas muestra que sí existen y que no solo se encuentra un cuerpo, sino que se encuentran varios cuerpos", expresó Hernández.

Ante estos hallazgos, los colectivos de búsqueda piden a las autoridades continuar dando seguimiento a estos casos y realizar investigaciones exhaustivas para determinar la identidad de las víctimas y esclarecer los hechos en los que perdieron la vida.

El descubrimiento de estas fosas clandestinas reafirma la importancia de mantener el trabajo conjunto entre las autoridades y los colectivos de búsqueda para garantizar la justicia y el regreso a casa de las personas desaparecidas.

Los detalles sobre la identidad de las víctimas y las circunstancias en las que fueron enterradas aún están pendientes de ser esclarecidos, pero se espera que las autoridades continúen con las investigaciones para brindar respuestas a las familias afectadas.