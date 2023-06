Colectiva feminista recibe denuncias sobre violencia digital

Zay H, vocera de la Colectiva Morras contra la Violencia Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), informó que recibieron denuncias sobre agresiones virtuales, donde alumnas menores de edad son expuestas por medio de fotografías sin su autorización.

"Al Colectivo llegaron denuncias de compañeras menores de edad que cursan la preparatoria, sobre hostigamiento sexual, violaciones, acoso sexual y la violencia digital. Hasta inicios de mes teníamos cuatro casos, ahora tenemos siete u ocho".

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Se dio un crecimiento grave en este tipo de agresiones, que se dan incluso, en grupos de redes sociales. La violencia tiene que ver con la "filtración" de videos y/o fotografías que no habían sido compartidas por las víctimas, sino que su información fue "bajada en Plaza de la Tecnología a donde habían llevado a arreglar sus teléfonos".

Los casos al interior de las preparatorias se trata de tres que fueron hostigadas por sus profesores, y uno de acoso por parte de un compañero de clase, del total de los casos, sólo en dos se interpusieron denuncias formales.

"Las atiende la universidad, pero en realidad eso no llega a resoluciones, no puede sancionar pues no tiene el poder para sancionar, sino que se legisla la Ley Orgánica, entonces esas denuncias no llegan a ningún lugar".

Este punto será llevado a la próxima reunión el 20 de junio con las autoridades universitarias, a fin de que el Consejo Universitario discuta y apruebe los cambios necesarios y que la Unidad de Atención a Víctimas pueda sancionar a los agresores.