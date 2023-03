Cateo a casa vecina provocó pánico en secundaria de Zacatepec

Tres detonaciones durante un cateo de las fuerzas armadas causó pánico y preocupación en los padres y madres de familia de la Escuela Secundaria Enrique González Aparicio (EGA), del municipio de Zacatepec. El director, Claudio Reynoso Martínez rechazó que la población escolar estuviera en riesgo.

Justo en la hora del receso, alumnos de la secundaria advirtieron haber escuchado tres detonaciones de arma de fuego, más tarde se dio a conocer que elementos de las fuerzas armadas se encontraban realizando un cateo en una vivienda que se encuentra frente a la barda perimetral de la secundaria.

Cuando la calle fue cerrada por elementos de la Guardia Nacional, se corrió la voz de que se había registrado una balacera en el plantel educativo. Situación que fue desmentida por Reynoso Martínez, quien reconoció que tras la falsa noticia, fue imposible contener el pánico, sobre todo por la situación de inseguridad que se vive en el estado.

Informó que, de acuerdo con el protocolo de seguridad, la población escolar permaneció al interior del plantel con sus maestros, y que sólo los alumnos y alumnas del edificio del primer grado escolar, cuyo salón es el más próximo al domicilio donde se estaba realizando el cateo, fueron evacuados a la sala de medios y a la sala de artes.

A pesar de que la situación no se complicó, varios familiares de los estudiantes acudieron a las instalaciones para llevarse a sus hijas o hijos: “A todos los papás que vienen por sus hijos, se les permite que se los lleven”, dijo Reynosa Martínez.

El director de la EGA reconoció que no se pudo evitar las reacciones de pánico, “es algo normal, yo creo que cualquier padre de familia desde el momento que sabe que su hijo puede estar en peligro, hace todo lo necesario para poderlo protegerlo”.

Reynosa Martínez rechazó que las clases para el turno vespertino se suspendieran: “Porque en primera, ahí nos dijeron que todo está tranquilo, que todo está bajo control y en segundo, porque aún no les podemos avisar, pero de todos modos van a venir y regresarlos es un problema más grave”, aunque reconoció que, los papás que no quisieran mandar a clases a sus hijos podían hacerlo: "No los manden, no hay ningún problema, los vemos el día lunes que todo va a estar más tranquilo".