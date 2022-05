Alumnas de la prepa 1 denuncian a presuntos maestros acosadores

Estudiantes de la Preparatoria número 1 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), denunciaron acoso y hostigamiento sexual por parte de algunos profesores quienes por medio de mensajes de texto les han hecho insinuaciones, incluso, han llegado al contacto físico con las menores que exigen el despido inmediato de los docentes.

“Si te digo que no, es no. Mi cuerpo, no se toca”, fue uno de los mensajes de una joven que denunció haber sido acosada por su profesor de artes.

Cuenta que tuvo miedo a denunciar, sin embargo, decidió alzar la voz para que este tipo de actos cesen.

“No quiero ser una de las que gritaron y nadie las escuchó”.

Una de las víctimas dijo que el hecho ocurrió hace dos semanas cuando el profesor la amenazó con reprobarla si no accedía a hacer lo que le pedía, por lo que en un inicio decidió esconderse del docente, pero luego contó a sus familiares quienes le aconsejaron denunciar.

Una de las alumnas presentará una denuncia penal, pues las autoridades universitarias señalan que no pueden hacer nada /Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

Adelantó que presentará una denuncia penal, pues en casos anteriores las autoridades universitarias le dijeron “te podemos dar seguridad aquí, que no se te acerque, pero afuera no sabemos”.

Son más de 15 los casos de acoso los que reportan las estudiantes, además de exalumnos, no sólo del profesor de artística, sino también de computación, entre otros.

Exigieron no sólo la suspensión definitiva sino que les retiren la cédula para que no vuelvan a dar clases.

Las jóvenes expusieron mensajes de WhatsApp en los que un docente las acosaba.

“Mi caso fue hace un año, el profesor me mandaba mensajes pero yo no sabía que era acoso hasta que una de nosotras levantó la voz y denunció”, dijo otra joven a quien asegura existen otras 5 compañeras víctimas.

Las jóvenes se dijeron dispuestas a resistir hasta que los docentes no estén más en el plantel.