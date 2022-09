A ocho años de la desaparición de Mireya Montiel, no hay avances en la investigación

“Te amo y no me canso de buscarte, recuerda hija que te sigo buscando hasta debajo de las piedras y hasta allí iré, en donde sea me voy a meter para encontrarte, solo sigue luchando, mantente con vida que tu mamá va a llegar a ti”, este fue el mensaje que la madre de Mireya Montiel, Tranquilina Hernández, le dedicó este 13 de septiembre cuando a las 10:30 horas, amigos y familiares marcharon desde la glorieta de Tlaltenango hasta el memorial de víctimas en el Zócalo de Cuernavaca. Los asistentes exigieron justicia para la familia que vive en la colonia Antonio Barona, mismo lugar en el que desapareció la joven un 13 de septiembre del 2012.

Hace 8 años Mireya salió de su casa, con quien en ese entonces era su novio, un chico de 22 años, cuya relación ya tenía más de un año: “Fue por ella a la casa con toda la confianza que él ya se había ganado, la sacó de la casa diciendo que iban a ir a entregar una lista de útiles con su abuela, en la misma colonia y calle, a solo cinco casas de donde vivimos, me pidieron permiso para ir a dejar el encargo, les dije que sí pero que no se tardaran”, contó la madre de Mireya.

Tranquilina recordó que su hija aseguró no tardar más de 15 minutos, sin embargo la joven ha tardado en regresar a casa 8 años.

Al notar su ausencia acudió a buscar a su pareja sentimental para preguntar en dónde se encontraba, sin embargo el joven argumentó que ella no había querido entrar a la casa de la abuela y se había quedado sentada en la banqueta frente al domicilio.

“Me dijo que cuando salió ella ya no estaba, pero hasta que yo le pregunté me informó que ella desapareció cuando entró a casa de su abuela porque cuando él salió ya no estaba mi hija”.

Desde entonces toda su familia y amigos no han dejado de buscarla. La carpeta de investigación no tiene ningún avance, lo que relató es la única información que tiene la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con el Centro de Investigaciones Morelos Rinde Cuentas en Morelos, existen 4 mil 556 personas desaparecidas, la mayoría son mujeres de 10 a 19 años.

