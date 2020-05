'El Chino Ántrax' viola libertad condicional y pierden su rastro en EU

Fue el pasado 3 de marzo que autoridades estadounidenses otorgaron prisión domiciliaria a Rodrigo Aréchiga Gamboa, exjefe se sicarios del Cártel de Sinaloa, mejor conocido como 'El Chino Ántrax', quien el 6 de mayo violó esta libertad condicional sin dejar rastro alguno sobre su paradero.

El ex integrante de la organización criminal liderada por Ismael Zambada García, "El Mayo", logró el beneficio de concluir su sentencia en arresto domiciliario, por lo que las autoridades eligieron un lugar San Diego para cumplimentar esta orden de manera supervisada.

Foto: Cortesía │ Departamento del Tesoro

Este beneficio tiene sus limitaciones, pues según documentos oficiales, no podía alejarse más de 500 metros del domicilio y cada movimiento tenía que ser notificado a los oficiales supervisores. Esta forma estaba sujeta a una duración de 51 meses.

Sin embargo, el pasado 6 de mayo cuando los agentes acudieron al domicilio, Rodrigo Aréchiga ya no se encontraba en el lugar; se había llevado sus pertenencias pero dejó su celular en el sitio.

"El 6 de mayo de 2020 o antes, el Sr. Arechiga Gamboa cambió su lugar de residencia sin notificar al oficial de libertad condicional", se lee en el texto emitido con razón de una nueva orden de captura en contra del jefe criminal sinaloense.

El Chino Ántrax, luego de negociar con la Fiscalía de San Diego y de colaborar con las autoridades estadounidenses, como lo hiciera su socio y amigo Serafín Zambada Ortiz, hijo del Mayo Zambada, se declaró culpable en 2015, pero fue hasta diciembre de 2019 en que un juez le había impuesto una pena de siete años y tres meses se sentencia.

José Rodrigo Aréchiga Gamboa, an ex-Sinaloa cartel enforcer known as "Chino Ántrax" was released from US custody last month and promptly "absconded from supervised release," per new court document.



He "planned to reside in Mexico post-release."



Current whereabouts: "Unknown" pic.twitter.com/V1Fbg8KFs4 — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) 8 de mayo de 2020

Ahora con su "paradero desconocido", "El Chino Ántrax" enfrentará de nueva cuenta una orden de arresto y podría obtener más años de prisión, de ser detenido nuevamente.

El Chino Ántrax fue capturado en el aeropuerto internacional de Amsterdam el 31 de diciembre de 2013, cuando se disponía a viajar a México después de un largo viaje que hizo al continente europeo para salir de Culiacán y distender conflictos que mantenía con los hijos del Chapo Guzmán en esa época.