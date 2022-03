Barack Obama, expresidente de EU, da positivo a Covid-19

A través de su cuenta oficial de Twitter, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama confirmó que dio positivo a Covid-19; mientras que su esposa Michelle Obama dio un resultado negativo.

En su publicación en redes señaló que los síntomas que padecía eran leves, por lo que aseguró sentirse bien ante su infección.

“He tenido la garganta áspera durante un par de días, pero por lo demás me siento bien”, expresó.

Detalló además que su esposa, la exprimera dama Michelle Obama, obtuvo un resultado negativo a la prueba de detección Covid-19, además de externar su gratitud por ya contar con la vacuna de refuerzo.

En este tenor, el expresidente de Estados Unidos enfatizó la importancia de recibir la vacuna contra el Covid-19, pues aseguró que ésta “ayuda a prevenir síntomas más graves y prevenir la transmisión del Covid”.

I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.



It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down. — Barack Obama (@BarackObama) March 13, 2022

A través de su misma publicación de Twitter, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus le deseó una pronta recuperación al exmandatario estadounidense.

“Le deseo una rápida y fácil recuperación de #COVID19, presidente Brack Obama y no podía estar más de acuerdo con usted: es importante que las personas se vacunen”, declaró.