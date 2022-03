Con emotivo video, Arnold Schwarzenegger pide a Putin parar la guerra en Ucrania

El famoso actor Arnold Schwarzenegger pidió al mandatario ruso Vladimir Putin parar la guerra contra Ucrania.

Por medio de su cuenta de Twitter, el político austríaco-estadounidense difundió un video de nueve minutos, donde denunció la propaganda del Kremlin y llamó "héroes" a los rusos que protestan contra el conflicto.

"Ucrania no comenzó esta guerra. Les hablo hoy porque están sucediendo cosas en el mundo que se les ocultan, cosas terribles que deben saber. La fuerza y el corazón del pueblo ruso siempre me han inspirado. Es por eso que espero que me dejen contarles la verdad sobre la guerra en Ucrania".

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV — Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022

Asimismo señaló que lo dicho por el gobierno de Putin sobre "desnazificar" a Ucrania es falso y que fueron justo los que están en el Kremmlin los que comenzaron esta guerra sin sentido.

"Sé que su gobierno les ha dicho que esta es una guerra para desnazificar a Ucrania. Esto no es cierto. Los que están en el poder en el Kremlin comenzaron esta guerra. Esta no es la guerra del pueblo ruso".

Aseguró que debido a dichas acciones, "el mundo se ha vuelto contra Rusia y debido a su brutalidad, Rusia ahora está aislada de la sociedad de naciones".

Además, recordó las heridas sufridas por su padre mientras luchaba con los nazis en Rusia durante la Segunda Guerra Mundial.

"Estaba destrozado física y mentalmente y vivió el resto de su vida con dolor. A las tropas rusas que escuchan este mensaje (...) no quiero que estén destrozados como mi padre. Esta no es la guerra para defender a Rusia que pelearon sus abuelos o sus bisabuelos. Esta es una guerra ilegal. Sus vidas, las extremidades de sus cuerpos, sus futuros han sido sacrificados por una guerra sin sentido condenada por el mundo entero".

Finalmente, se dirigió al mandatario ruso asegurándole que así como comenzó la guerra, también puede terminarla y reconoció a los a los rusos que se arriesgan a ser arrestados por protestar contra la guerra.

"Tú comenzaste esta guerra. Estás liderando esta guerra. Puedes detener esta guerra... El mundo ha visto su valentía", les dijo. "Ustedes son mis nuevos héroes".

El emotivo mensaje de la estrella del exgobernador de California, se volvió viral y fue retuiteado por el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken.

"No solo estamos presenciando un ataque brutal y violento dirigido por el Kremlin contra el pueblo ucraniano, estamos presenciando una guerra de la verdad contra la tiranía. Como explica Schwarzenegger, no culpamos al pueblo de Rusia, y necesitamos que sepan lo que su gobierno les está ocultando", escribió el secretario de Estado.

Con información de AFP