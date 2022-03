"Ya quisieran comerse una tlayuda", AMLO acusa clasismo por críticas a vendimia en AIFA

El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó este martes la entrada de vendedores ambulantes a la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en Santa Lucía y calificó de “clasistas” a quienes criticaron que en dicho evento se introdujeran algunas mujeres a vender comida.

Te puede interesar: "Misión cumplida": AMLO celebra en inauguración del AIFA

“¡Ya quisieran comerse una tlayuda!” dijo el presidente durante su conferencia de prensa matutina de este martes, en Palacio Nacional, al reprochar que la información principal de la entrega del aeropuerto fueron las críticas a este hecho.

Agregó que la información de la venta de tlayudas en el nuevo aeropuerto “es parte del desconocimiento de la grandeza cultural de México y el de sentirnos superiores a los demás, eso es racismo y clasismo”.

Finanzas Slim califica a AIFA de espectacular

Durante la inauguración del AIFA, ayer lunes por la mañana, circularon en redes sociales imágenes de comerciantes ambulantes que se introdujeron a los pasillos del aeropuerto y resaltaron las imágenes de mujeres vendiendo tostadas de maíz con nopales y salsa, lo cual causó polémica entre los usuarios de internet e incluso fue destacado por la prensa que acudió al evento.

No obstante, el presidente López Obrador reprochó estas críticas y dijo en su conferencia que se expresan “con desprecio” de esto, mientras exclamó: “¡Qué poco conocen las culturas de nuestro país! ¡Ya quisieran comerse una tlayuda!”.

Asimismo, cuestionó: ¿Qué quieren? ¿Cómo se llaman las tortas esas de Estados Unidos? ¿Hamburguesas? …Es mucho el racismo, el clasismo y el coraje”, dijo el mandatario ante estas murmuraciones que aseguró, provienen “del pensamiento conservador”.

Acusó que sus adversarios se enojan por la obra del AIFA, mientras sostuvo que son “racistas” y no admiten que se equivocaron con la construcción de la terminal aérea.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El presidente reprochó en su conferencia de prensa que la periodista Azucena Uresti destacó la venta de tlayudas en su espacio informativo y mencionó que no sólo fue ella quien habló de la venta de comida de manera informal en el AIFA, sino que también fueron millones que lo hicieron; aunque, paradójicamente, pese a este reproche, dijo que no hay censura y pidió que no se simule.