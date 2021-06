Regreso a las aulas divide a padres de familia

Un sondeo realizado por la Asociación Nacional de Padres de Familia a nivel nacional reveló que 46 por ciento de los padres y madres de familia no llevarán a sus hijos a la escuela en este regreso a clases presenciales, debido principalmente a que consideran que “el ciclo escolar ya terminó y no tiene caso”.

De acuerdo con el ejercicio, otras razones por las cuales los padres y madres no enviarían a sus hijos a los planteles son el temor a que estos se enfermen (porque en casa no todos están vacunados y los niños podrían contagiar) y porque las escuelas no tienen agua ni jabón.

En contraste, el sondeo arrojó que 54 por ciento sí llevará a sus hijos a clases. Entre las razones que esgrimió este grupo está considerar que las clases presenciales fortalecen los conocimientos y aprendizajes de los niños, porque todo el personal escolar ya está vacunado y porque consideran que sus hijos necesitan socializar, ver a sus amigos y requieren atención socioemocional.

El regreso a las aulas se ha hecho paulatinamente en estados que alcanzaron el color verde en el semáforo epidemiológico como Campeche, Veracruz, Chiapas o Tamaulipas, luego de que las autoridades sanitarias y educativas decidieron suspender clases presenciales en todos los niveles educativos hace más de un año como consecuencia de la pandemia de Covid-19. La capital del país, según lo programado, abrirá las escuelas el próximo lunes 7 de junio.

La Asociación Nacional de Padres de Familia pidió que el regreso a clases sea para “dar un repaso general y examen diagnóstico, cuyos resultados permitan diseñar estrategias integrales que favorezcan el inicio de cursos del siguiente ciclo escolar”, así como poner en óptimas condiciones los espacios educativos.

Ayer, en conferencia de prensa matutina, la secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, dio a conocer que para este regreso a clases se ha vacunado a 87 por ciento de los maestros, mismos que ya iniciaron el ciclo escolar en varias partes del país.

El sondeo arrojó también que 71 por ciento de los padres y madres de familia considera que el regreso a clases debe ser de forma voluntaria. Ante ello, la Asociación externó su respaldo a la decisión que tomen los tutores.

En lo referente al uso obligatorio del cubrebocas, el sondeo arrojó que 91 por ciento está de acuerdo con la medida, y 94 por ciento apoya que las clases se den de manera alternada entre virtuales y físicas.

El sondeo, realizado tanto en escuelas públicas como privadas, fue elaborado en coordinación con las Asociaciones Estatales de Padres de Familia de Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Durango, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Yucatán.