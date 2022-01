México suma tres casos de flurona

México ya suma tres casos de flurona que es una infección que se caracteriza por la combinación de influenza y Covid-19, que este sábado registró su primer caso en Nayarit y ahora, dos más en Jalisco.

La jefa del Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes (LADEER) de la Universidad de Guadalajara, Alejandra Natali Vega Magaña, notificó este domingo dos casos detectados en Jalisco, los cuales no han requerido hospitalización debido a que no son de gravedad.

“Con el kit de diagnóstico Covid Flu, que tiene como misión realizar al mismo tiempo el diagnóstico del SARS-Cov-2 e influenza A y B, un plus creado por la UdeG y la empresa Genes2Life, se logró detectar dos casos de la nueva variante flurona, una coinfección de Covid e Influenza. Estos dos casos no son graves y han sido muy recientes”, precisó en un comunicado.

Pese al aumento de casos y ahora, el registro de dos infectados de flurona, el gobierno de Jalisco no han implementado nuevas medidas para contener los contagios.

Incluso el gobernador Enrique Alfaro alertó en su cuenta de Twitter sobre información falsa que anda circulando en la red sobre "nuevas medidas sanitarias", sin embargo, aclaró que no son verídicas y que será hasta este lunes cuando se platique sobre dicho asunto.

Otra vez está circulando información falsa. No se dejen engañar. No hay nuevas medidas programadas en Jalisco. Será mañana, en la mesa de salud, cuando se analizará el tema. No caigamos en las mentiras mal intencionadas. pic.twitter.com/zXUsndNsmW — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) January 9, 2022

Por su parte, este sábado autoridades de Salud de Nayarit informaron sobre el primer caso de flurona en una mujer de 28 años de edad.

"Tenemos el primer caso de coinfección Covid e Influenza, aquí en Tepic", dio a conocer en conferencia de prensa José Francisco Munguía, secretario de Salud de Nayarit.

Munguía señaló que tan pronto fue detectado, la mujer infectada entró de inmediato en aislamiento, por lo que al momento ya recibe el tratamiento médico pertinente para su estado de salud.

Asimismo, informó que ya se registró un caso de la variante Ómicron en la entidad, por lo que las autoridades han reforzado las restricciones sanitarias.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Cabe destacar la infección simultánea fue detectada por primera vez en Israel y en Latinoamérica el primero caso se registró en Brasil. España y Estados Unidos son otros de los países que también han reportado infecciones de este tipo.

Con información de EFE