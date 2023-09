Luisa María Alcalde niega que hubiera agresión contra Madres Buscadoras de Sonora

Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) aseguró que no han ocurrido ataques en contra del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, como lo denunció la activista Ceci Flores el día de ayer domingo.

"No se reportan esas agresiones, hubieron algunos tiros hacia arriba, pero no una agresión y no fue en el lugar de los hechos. Alejandro Encinas informó al respecto que no había habido tal agresión”, puntualizó la secretaria Alcalde Luján.

De acuerdo con el Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, hombres armados atacaron ayer domingo a un grupo de dicho colectivo, el cual iba acompañado por autoridades del estado, cerca de la ciudad de Hermosillo, aunque precisaron que nadie resultó herido.

La activista y lideresa de este colectivo, Ceci Flores Armenta había confirmado el ataque e incluso compartió un video de los hechos.

También, hizo un llamado a los cárteles para pedir que se respete la vida de sus compañeras buscadoras.

"Una madre claro que tiene miedo, pero lo peor es perder a un hijo. El miedo más grande es no volver a verlos, el día de hoy (domingo), atentaron contra unas madres que salieron a una búsqueda en Hermosillo por un llamado anónimo se acudió a ese punto de búsqueda", dijo Flores Armenta.