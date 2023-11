"Defensa de autonomía será una prioridad", dice Lomelí al asumir como rector de la UNAM

En su primer mensaje como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el periodo 2023-2027, Leonardo Lomelí Vanegas aseguró que “la defensa de la autonomía será una prioridad ineludible en mi gestión al frente de la universidad”.

A la ceremonia en la antigua Escuela de Medicina asistió la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, y ante ella el rector Lomelí dijo que la UNAM “es una casa de estudios donde confluyen todas las clases sociales y todas las ideologías. En nuestra pluralidad reside toda nuestra fortaleza. De ahí la importancia de defenderla frente a pretensiones de imponer visiones que se asuman como las únicas válidas sobre la realidad social y el conocimiento”.

Aseguró que uno de los principales desafíos será construir una universidad con igualdad de género. Planteó que se dará continuidad a los trabajos para tenerde perspectiva de género transversal en los programas e incluir asignaturas obligatorias de género en los planes de estudio."

“Debemos dar continuidad a los trabajos para incluirla como una perspectiva transversal en los programas y para incorporar asignaturas obligatorias de género en los planes de estudio, así como ampliar la oferta de cursos para todos los sectores de la comunidad universitaria”, dijo.

“También es necesario seguir revisando nuestro marco normativo y los procedimientos para investigar y en su caso sancionar los actos de violencia de género, adoptando medidas cautelares para la protección de las víctimas”.

Leonardo Lomelí asume la rectoría de la UNAM. Foto: Nurit Martínez | El Sol de México

En el patio central de la antigua Escuela de Medicina se dieron cita los integrantes del Consejo Universitario, del Patronato de la institución, los 15 integrantes de la Junta de Gobierno, y el rector saliente Enrique Graue Wiechers, además de invitados especiales, entre otros, rectores de universidades públicas del país encabezados por el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis González Placencia.

Gina Zabludovsky, presidenta en turno de la Junta de Gobierno, tomó protesta a Lomelí Vanegas y le colocó la venera –el collar con 12 eslabones en oro que sostienen una réplica del escudo de la UNAM– que lo distingue como rector número 25 en la historia de la universidad desde que la institución obtuvo su autonomía.

También estuvieron presentes los exrectores José Sarukhán, Francisco Barnés así como los dos rectores que hicieron que el grupo de médicos gobernara la institución casi 25 años consecutivos: Juan Ramón de la Fuente y José Narro Robles, junto a Enrique Graue.

De la misma manera se dieron cita los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, legisladores y la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto.

Leonardo Lomelí se convertirá en el primer economista en ocupar la Rectoría de la UNAM. | Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

En su discurso, Lomelí Vanegas anunció que se revisarán las condiciones de trabajo de la planta académica para apoyar su superación, en tanto que para los técnicos universitarios se generarán los incentivos para el desarrollo de su carrera.

En el patio de la Escuela de Medicina, Lomelí recordó un discurso de Manuel Gómez Morín, ideólogo del PAN, al referir que la universidad no está atada o sumisa a una tesis o a un partido, sino siempre abiertos"que está abierta a los "caminos del descubrimiento y viva"de la actitud de auténtico trabajo y de crítica veraz, no sujeta al elogio del presente sino empeñada en formar el porvenir.

En su discurso también reconoció que, como universidad pública, la UNAM es un importante canal de movilidad social, que al mismo tiempo enfrenta el reto de atender al mayor número posible de estudiantes y generar las mejores condiciones para que puedan aprovechar la oportunidad de acceder a la educación superior.

Indicó que se procurará el bienestar físico y mental de los estudiantes, se buscará incrementar becas y apoyos, además de incorporar a la enseñanza las tecnologías de la información, de la comunicación, del aprendizaje y del conocimiento, sin perder de vista, que la tecnología no suple la buena didáctica, sino que la complementa y la potencia.Al término de la ceremonia Juan Ramón de la Fuente afirmó que con la llegada de Lomelí Vanegas “la relación con el gobierno tiene que ser respetuosa y de colaboración, así lo ha planteado el rector y me parece muy bien. Esos tienen que ser los términos: respeto y colaboración”.Por su parte el exrector José Narro afirmó que la defensa de la autonomía es un tema vigente, “porque la autonomía se protege, se cuida no de una persona, de un puesto o sector, de muchos y hay que entenderlo, hay momentos, lugares y gente a la que le incomoda la autonomía”."

Afuera de la Antigua Escuela de Medicina, un grupo de jóvenes protestó contra lo que llamaron la imposición de Lomelí. “¡Abajo los salarios de l@s direct@ores! ¡Arriba los salarios de l@s profesor@s!” fueron parte de sus consignas.